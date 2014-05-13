《Kimberley专栏》尽管欧央行口头打压 欧元兑美元或能持稳

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 李婷仪/许娜
路透伦敦5月12日 -欧元因欧洲央行货币政策可能更加宽松而应声下跌，但由于各国央行及欧元区出口业者伺机逢低买进，欧元也许很快就能扳回一些颓势。
确实，对欧元的需求目前为止保护它免于跌破100日移动均线，目前均线切入位是在1.3739美元，有些交易员认为欧元正在这里筑底。
欧洲央行上周四忧心欧元强势的表态再清楚也不过了。不过欧元兑美元那时的汇价接近1.40。
“欧元在低通胀且经济活动水平仍低的情况下走强...令人严重关切，”欧洲央行总裁德拉吉上周四说。
“管理委员会感到不妨下次采取行动，但之前我们要先看到6月初的央行专业人士预估报告，”他在记者会上表示。
那一天，交易员大有理由抛出欧元兑美元。到周一时，欧元已经从周四高点1.3992跌至1.3765美元，但对立场中性的欧元买家来说，这也许是不错的价位。
在全球做生意的欧元区出口商，需要透过买进欧元来对冲美元计价的销售。虽然在1.37美元水平中段的欧元不见得是很有吸引力的避险价位，但也远比接近1.40美元来得好。
有些买家对之前欧元上涨至非常接近1.40的水准感到愈发不安，ECB表态后欧元下滑，可能会吸引这些买家入场。
亚洲各国央行必须调整本国外汇储备，以确保欧元所占的权重适当。部分亚洲央行此前买进美元，以遏制美元兑本币涨势。
这些央行可能不得不将买进的部分美元换为欧元，以确保外汇储备中各项资产的配比仍保持平衡。
对那些可能进行对冲的欧元区出口商而言，欧元周一的买入价远好于周四德拉吉开始讲话时的水准。
投资者还会注意到，无论欧洲央行作何打算，美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎都不会急于暗示美国利率将很快小幅上升。
“我们的货币政策目标是，继续维持宽松货币政策，只要对就业市场复苏而言是有必要的...”美联储主席叶伦周四称。
美联储的论调似乎并不会支撑美国公债收益率走高，因此不太可能鼓励投资者买进美元。
欧元兑美元因为欧洲央行周四表态而应声下跌，这点可以理解，但目前为止的跌幅可能已经足够了。(完)
(译文审校 杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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