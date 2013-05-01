《Kimberley专栏》欧元区核心国家经济萎靡不利欧元

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张明钧
路透伦敦4月30日 - 如果欧洲央行一如市场普遍预期的在周四降息，这么做不单单是为了恶债缠身的二线经济体，也是为了疲弱的欧元区核心成员国。
若没有解决欧元区核心国家经济不振的问题，这恐将是欧元的一大利空，因二线国家遭危机重创后，连串援助方案还得要核心国家出手相挺。
德国景气正陷于困境，当地民间经济活动4月呈现萎缩，为五个月来首见。Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的50.6降至4月的48.8。德国民间活动占整体经济比重超过三分之二。
这往往预示着欧洲央行将降息。
浏览德国PMI数据与欧洲央行再融资利率图表，请点选：(link.reuters.com/hax57t)
法国方面，总统奥朗德上任第一年为经济放缓发愁。
较不为人知、但可能同样重要的是，荷兰正面临诸多经济层面的挑战，而该国也是欧元区重要的核心国家。
尽管荷兰是核心国家，也一直倡言要求那些寻求财务协助的欧元区国家该做出艰困的决定，但其本身经济并没有那么强劲。
荷兰正困在2009年以来的第三度衰退，该国政府预估机构2月表示今年经济将萎缩。
惠誉2月5日将荷兰信用评等展望从稳定下调为负面，但仍确认其顶级AAA评等。
惠誉在下修展望报告中指出，“荷兰的杠杆经济受到连串冲击”。
荷兰房价下跌幅度大于惠誉先前的预期，家庭负债总额相当于国内生产总值(GDP)的130%，“房价走跌的前景恐将进一步拖累民间消费”。
相对于其经济规模而言，荷兰家庭负债水准在欧盟之中“名列前矛”。
荷兰经季节调整后的失业率从2月的7.7%升至3月的8.1%，远高于2012年3月的5.9%。
这或许有助于解释何以经季节调整后的3月消费者信心指数顽固地呈现负数，虽然负35点已较2月的负41有所改善。
贸易数据也让荷兰制造商难展欢颜。
与1月数据相较，荷兰2月进出口双双下滑，贸易顺差则是缩窄为37.85亿欧元(49.6亿美元)。
交易商已经适应了欧元区二线国家所面对的种种挑战，但核心国家经济不振恐将让欧元面临越来越大的压力。(完)
(译文审校 李爽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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