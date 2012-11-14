《Kimberley专栏》欧元看来举步维艰 因希腊纾困谈判出现分歧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 许娜
路透伦敦11月13日电---欧元兑美元走势看来沉重,短期内或将进一步下跌,因决策者在如何应对希腊问题上产生分歧.
国际货币基金组织(IMF)与欧元区决策者的意见不一,欧元区内部也存在分歧,交易商不会对这些情况视而不见.
公开曝光欧元区的家丑,投资者将很难增强对欧元的信心.
巨大的分歧在於,应给希腊多长时间来削减债务至可持续水平.
"我们认为,到2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%是合适的,"IMF总裁拉加德称.
法国财长莫斯可维西则持不同看法.
"我认为,应当在2022年实现这一目标,"他称.
奥地利财长费克特则担心此时间表是否可行.
"......时间越长,花费的资金越多.这是一个问题,因为这些钱将从何而来?"她称.
但荷兰财长Jeroen Dijsselbloem却并不着急.
"我们不会有压力,希腊的很多事情也都要等到最後一刻.我们也需要时间弄清状况,"他称.
如此缺乏紧迫感,可能会让外汇交易商焦虑不安,从而抛售欧元.而这并不是第一次.
另一方面,青睐美元的人士或许能从国际能源署(IEA)周一公布的报告中获得支持.报告称,到2017年美国将超越沙特(沙乌地)和俄罗斯,成为全球最大的石油生产国.
很多人可能会对这样笼统的结论表示质疑,但考虑到欧元区目前尚未就希腊问题达成一致,此份报告可能被视为美元比欧元更受青睐的又一理由.
欧元兑美元日线图一目均衡云区底部现位於1.2651美元.若日线收在此位之下,则可能重燃下行动能,为测试1.2500打开大门.(完)
--译文审校 张荻
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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