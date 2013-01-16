《Kimberley专栏》欧元上涨是政策使然？

资料图片：欧元（上）和瑞郎现钞。 REUTERS/Pascal Lauener

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦1月14日 - 自上周四以来欧元兑美元涨了2.8%,很多市场人士也许会说,鉴于欧元区经济的脆弱状况,欧元涨得过多过快.

当然,就像以前专栏讨论过的那样,欧元区的高失业率或暗示欧元币值过于强劲.

但有这么一个值得思考的反面观点,即自然需求和主要国家完全不同的政策动机,将令欧元兑美元和日圆持坚.

资本持续流入亚洲新兴经济体,已促使亚洲国家央行反复干预汇市买入美元,抑制本币涨势.

外汇市场因此普遍预期,这些央行买入的美元中至少有一部分会被出售,兑换成欧元,这样做是为了让央行外储币种分布保持平衡.

虽然亚洲央行不大可能追高欧元,在其上涨时买入,但很多交易员认为央行帐户会逢低买入欧元.

那将帮助巩固欧元买兴,因为投机客预期有潜在亚洲主权买需在,欧元不可能跌得很低,所以亦在敲入欧元.

至于欧元兑美元,交易员的预期是将上涨,这或与周一芝加哥联储总裁埃文斯的讲话有关,埃文斯称,即使经济回暖,美联储也将维持低利率.

交易员或许还考虑到,如果美国围绕上调举债上限的政治斗争缺乏进展,可能会让持有以美元计价资产的人惴惴不安.

同时,对美元/日圆近几周涨势保持沉默的华府官员,很可能乐见欧元/美元汇价保持更强的上涨基调.

毕竟,如果当美元兑日圆升值的同时,美元兑欧元贬值的话,这将使得美国出口商的竞争力即使输给日本出口商,但比起欧元区的出口商则多了一些竞争力.

这也迫使欧元区共担日圆贬值所带来的苦楚,由于欧元/日圆也升值,日本出口商比起欧元区竞争对手也抢得先机.

这么看来,日本决定买进欧元区永久基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)所发行的证券,用意是协助稳定汇市,但似乎不是全然无私的.

尽管这类购买举措将有助于欧元区改善其严重的金融问题,但这也有连锁效应,日本买进欧元来买债,将有助于支撑欧元兑日圆的汇价.

但如果美国和日本各自有理由见到欧元兑美元和日圆走强,那么欧元区本身一定也有它的看法.

欧元要是升值,肯定会打压欧元区的出口么?

欧元区二线国家可能就是这样的情况,这些国家的失业率已居高不下,若失去出口竞争力,等于经济复苏再遭遇重击,但德国的看法却截然不同.

而且在欧元汇价方面,或许是德国说了算.

德国民众鉴于对通胀的历史情仇,向来认为强势货币有其好处,且相信德国的出口业可以品质取胜.

由于适逢选举年,德国总理梅克尔或许会认为,维持欧元强势是对执政联盟选举前途最有利的方式.

梅克尔或许认为,强势欧元可以让德国选民清楚看见她主政下的政府在成功处理欧元区金融危机中扮演了重要的角色,而欧元重新获得全球的关爱.

整体来说,假设可能的欧元需求和决策人士动机的评断无误,这可能会胜过所有其他的论点.

这对那些看好欧元兑美元和日圆升值的交易员来说不啻是个好消息.(完)

(编译 白云/戴素萍; 审校 侯向明/王洋)

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