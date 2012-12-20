《Kimberley专栏》欧元年底表现或有惊喜 为多头带来新年吉兆

资料图片：在韩国一家银行拍摄的面值500元欧元。 REUTERS/Lee Jae-Won

撰稿 Neal Kimberley; 编译 蔡美珍

路透伦敦12月19日 - 在2012年的最后几天,欧元或许会有一番惊喜表现,因为美国及日本的货币政策,让美元及日圆的投资魅力褪色,欧元兑美元有可能升至1.3400美元.

欧元区、日本及美国的指标利率皆已很低,必须投资于主要发达经济体的投资人,已经不是那么担心资本报酬,而是更担心保本.

货币政策的细微差异,也变得更具影响性.

美国指标联邦基金利率区间仍维持在0-0.25%,但上周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议透露出一种新的态度.

美联储现在认为,只要美国失业率仍高于6.5%,同时通货膨胀率维持在特定水准之间,这样的"极低"利率区间就仍然适宜;目前美国失业率为7.7%.

FOMC指出,这些特定水准指的就是"未来一两年通胀率预估不比委员会的2%中长期目标高出0.5个百分点,且中长期通胀预期持续受到良好控制."

将失业率目标提升到这么重要的地位,可能会使一些投资人认为,美联储对于通胀的警戒态度或许比较软化,这可能会导致美元有一些贬值压力.

"基于当于的货币政策情况,我认为2014年及之后有重大的通胀上升风险,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示.

拉克尔是众所周知的坚定打击通胀鹰派人士,他在今年的每场联储政策会议上都持反对立场,但他的看法可能会获得一些投资人认同.

在日本方面,下任首相安倍晋三周二会晤日本央行总裁白川方明,敦促央行设定2%的通胀率目标,这个目标代表货币政策将大幅宽松,可能打压日圆.

安倍晋三领导自民党在周日选举赢得大胜,竞选政见包括实施超宽松货币政策及大量公共项目,以击退通缩,而这种政策组合,将导致日圆贬值.

如果日本央行被迫采行这样的政策,投资人很可能会对日圆资产避而远之.

如此一来,就只剩下欧元了.

欧洲央行在12月6日维持指标利率不变,并强调通胀预期仍牢牢受到控制.

欧洲央行完全没有暗示它会更加容忍通胀,这一点或许会吸引欧元投资人.

诚然,尽管欧洲央行的新预测数字显示,欧元区经济明年将萎缩,欧洲央行仍然维持指标利率在纪录低位0.75%.

另外也有人认为,欧元区高层或许会容许欧元稍微升值,以证明欧元区恢复在投资人心目中的评价.

亚洲国家央行近期持续阻止本币兑美元升值,或许必须将手上一些美元转移至其他货币,以维持整体外汇储备平衡.

这些分散储备的资金流动很可能就会流入欧元.

在年底市场交易日益清淡之际,这或许就足以将欧元推升至1.34美元.(完)

(译文审校 隋芬)

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