《Kimberley专栏》欧元年底表现或有惊喜 为多头带来新年吉兆

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 蔡美珍
路透伦敦12月19日 - 在2012年的最后几天,欧元或许会有一番惊喜表现,因为美国及日本的货币政策,让美元及日圆的投资魅力褪色,欧元兑美元有可能升至1.3400美元.
欧元区、日本及美国的指标利率皆已很低,必须投资于主要发达经济体的投资人,已经不是那么担心资本报酬,而是更担心保本.
货币政策的细微差异,也变得更具影响性.
美国指标联邦基金利率区间仍维持在0-0.25%,但上周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议透露出一种新的态度.
美联储现在认为,只要美国失业率仍高于6.5%,同时通货膨胀率维持在特定水准之间,这样的"极低"利率区间就仍然适宜;目前美国失业率为7.7%.
FOMC指出,这些特定水准指的就是"未来一两年通胀率预估不比委员会的2%中长期目标高出0.5个百分点,且中长期通胀预期持续受到良好控制."
将失业率目标提升到这么重要的地位,可能会使一些投资人认为,美联储对于通胀的警戒态度或许比较软化,这可能会导致美元有一些贬值压力.
"基于当于的货币政策情况,我认为2014年及之后有重大的通胀上升风险,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示.
拉克尔是众所周知的坚定打击通胀鹰派人士,他在今年的每场联储政策会议上都持反对立场,但他的看法可能会获得一些投资人认同.
在日本方面,下任首相安倍晋三周二会晤日本央行总裁白川方明,敦促央行设定2%的通胀率目标,这个目标代表货币政策将大幅宽松,可能打压日圆.
安倍晋三领导自民党在周日选举赢得大胜,竞选政见包括实施超宽松货币政策及大量公共项目,以击退通缩,而这种政策组合,将导致日圆贬值.
如果日本央行被迫采行这样的政策,投资人很可能会对日圆资产避而远之.
如此一来,就只剩下欧元了.
欧洲央行在12月6日维持指标利率不变,并强调通胀预期仍牢牢受到控制.
欧洲央行完全没有暗示它会更加容忍通胀,这一点或许会吸引欧元投资人.
诚然,尽管欧洲央行的新预测数字显示,欧元区经济明年将萎缩,欧洲央行仍然维持指标利率在纪录低位0.75%.
另外也有人认为,欧元区高层或许会容许欧元稍微升值,以证明欧元区恢复在投资人心目中的评价.
亚洲国家央行近期持续阻止本币兑美元升值,或许必须将手上一些美元转移至其他货币,以维持整体外汇储备平衡.
这些分散储备的资金流动很可能就会流入欧元.
在年底市场交易日益清淡之际,这或许就足以将欧元推升至1.34美元.(完)
(译文审校 隋芬)
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