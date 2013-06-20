《Kimberley专栏》欧元走强或迫使欧央行提高喊话调门

图为欧盟旗帜背景下的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 艾茂林

路透伦敦6月19日 - 欧元涨势一定让欧元区决策者脊背发凉，因为正当脆弱的经济复苏可能站稳脚跟之时，欧元走高令该地区的出口竞争力遭到威胁。

欧元走强究竟是真实信心的体现，还是投资者纷纷回补此前做空欧元兑一系列新兴市场货币的仓位，还存在争议。

但结果欧元终究是走强了，从4月初的1.2745美元升值到1.34美元以上。

可以合理地预期当局将作出言辞更为犀利的表态，从侧面为欧元升值降降温，尽管欧洲央行(ECB)并未设定具体的欧元汇率目标。

事实上，他们可能已经开始这么做了。

欧洲央总裁德拉吉周二感到有必要重申，央行对于存款负利率持开放态度。

他表示利率再次开始成为一项有效的工具。这可能从一定程度上说明当情况必要时欧洲央行可以动用工具来中止欧元升势？

若是这样，那么周二来讲是没有效果的。周二欧元兑美元创出四个月新高，当时德国经济数据甚至都还没公布。

德国6月ZEW经济景气判断指数连续第二个月上升，显示分析师和投资者信心改善，暗示德国经济在经历了2012年的低迷后步入复苏轨道。这也激发了一些欧元买需。

然而，欧洲央行面对的问题在于，德国明显不能代表整个欧元区，而正在竭力提振出口和创造就业的欧元区，可以说并不需要一个强势的欧元。

整个欧元区面临的经济挑战依然存在。

欧盟5月汽车销售降至20年最低位，法国、意大利、甚至德国的销量都在以两位数或接近于两位数的百分比下降。

欧盟统计局5月31日称，欧元区17国失业率4月升至12.2%，创1995年开始编撰该数据以来的纪录新高。

欧洲央行还将注意到，外汇市场不再会一听到可能不利于欧元区的消息，就立即抛售欧元。

如果一位重要决策者对欧元区某家主要金融机构的资本状况发出抨击后，市场并没大举抛出欧元，这种情况在短短几个月前是难以想象的。

而当美国联邦存款保险公司(FDIC)副董事长洪尼格(Thomas Hoenig)周五指出德意志银行(DBKGn.DE)的资本水准“很糟糕”时，欧元并不为之动容。

很显然，外汇市场已经在更为正面地看待欧元和欧元前景。

如果欧元继续上扬，来到当前200周移动均值1.3450附近，那么欧洲央行可能被迫进一步提高喊话调门，力图间接影响欧元涨势。(完)

(译文审校 田建华)

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