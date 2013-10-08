《Kimberley专栏》欧元强势令欧元区出口商面临两难抉择

图为欧盟委员会外摆拍的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦10月4日 - 在欧洲央行总裁德拉吉本周拒绝提出任何实质评论来抑制欧元涨势后，欧元区出口商面临困难的抉择。

通常会买欧元转换海外获利的欧元区出口商，显然会偏好尽可能以较低的汇价买进欧元。德拉吉对欧元近期涨势无动于衷，让出口商更难达成以低价买汇。

这也让出口商面临潜在的两难问题：要在目前偏高的水准买欧元，或者冒着欧元进一步走升的风险等待汇率回落。

德拉吉有机会透过喊话压低欧元，但他刻意选择不这么做。

“汇率不是欧洲央行的政策目标，”德拉吉周三被问及欧元时称。

这和德拉吉在2月6日欧洲央行会议后的谈话形成鲜明对比，当时欧元兑美元处于和目前类似的水准，而德拉吉在谈话中提及了欧元，协助带动欧元逆转涨势。

市场可以去思忖德拉吉选择不谈论欧元涨势的动机，但这至少在短期内不会是欧元区对冲人士的担忧所在，因为德拉吉的评论已经抑制了欧元空头。

由于许多欧元区出口商的预算规划须以1.3200美元或以下的汇率买进欧元，因此当欧元来到接近1.3600美元水准，显然让人很不安。

或许德拉吉认为推低欧元没有太大的意义，因为至少欧元强势有部分是反映了投资人对于美国政府关门的不安，因而带动了对于欧元的避险需求。

由于英镑和瑞郎也同步走升，德拉吉可能因此认为欧元上涨并非欧元强势，而是因为美元疲弱。

或许是如此，或许也不是。

不论如何，欧元区出口商都不会因此得到慰藉。他们可以合理的推断，当前他们无法期望德拉吉伸出援手，得自行寻求掌控外汇曝险。

欧元升至1.3600美元上方，显示外汇市场可能认为德拉吉不担心欧元涨势，给交易商开启了一条路，得以将欧元推至测试2月1日高点1.3710美元。

交易商可能会希望观察，若欧元开始创下年内新高，德拉吉是不是还会这么淡定。

此外，欧元区出口商面临的难题：是否要冒险期待欧元下跌，或是要咬紧牙在目前已经不利但后市可能更糟的水准买进欧元。

企业财务官要向股东解释何以在1.3600美元买欧元，可能要比解释为何在1.3710美元上方买欧元要简单的多。后者总难免受到喜欢放马后炮的管理层数落。

第一刀总是最便宜的，这是外汇交易商之间一句古老的格言。在当前的状况下，意味着，如果现在不买欧元，之后可能要买更贵的欧元。

这句话是从一首老歌歌词改写的，这首歌曾由洛·史都华(Rod Stewart)唱过。而在迟疑是否要在当前水准买欧元的欧元区出口商，应当在想想洛·史都华写过的另一段词。

“别等待，别迟疑，进场吧小子，别等到一切都晚了。你可能不会再有另一次机会。”(完)

(译文审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。