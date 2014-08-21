《Kimberley专栏》法国总统认为欧元高估 但应知问题症结或在改革

(本文作者为路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透8月20日 - 法国总统奥朗德周三再度表示欧元高估了，考虑到法国经济的情况，许多人或许会同意他的说法。

失业数字来到记录高位、房屋开工处于16年低点及工业生产减退，使欧元区第二大经济体法国大感苦恼。

法国已下调今明两年经济成长目标，并坦承2014年可能无法实现公共赤字目标[nL4S0QK2C9]，穆迪表示这将不利于法国和欧元区的债信。

难怪奥朗德希望看到欧元走跌，那样才能提振出口，并盼欧洲央行能提供更多协助拉抬经济增长。

欧洲央行总裁德拉吉也曾暗示欧元被高估，在该央行上次政策会议时强调目前汇率贬值的基本面条件远较以往更为强烈。[nL4S0QD3B4]

然而，在法国身上可以看到欧元区的诸多问题，那些问题使投资者纷纷撤离欧元计价资产。

奥朗德周三誓言尽快加速改革以促进经济成长。但他未提出细节，只表示最新的改革计划将应对税收、监管和建筑融资问题。

其他削减成本的改革已告停摆。

德拉吉8月7日的评论似乎有些针对性，或许适用于法国。

“我们必须区别已进行改革，和完全未进行改革抑或改革行动极有限的国家。”他指的是缺乏财政整顿。

奥朗德认为欧元仍然高估了。

而交易商们可能认为若持反对看法的话，就是大不敬了。(完)

(译文审校 龚芳)

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