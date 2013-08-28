《Kimberley专栏》英央行前瞻性指引政策使英镑交易复杂化

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 于春红

路透伦敦8月27日 - 英国央行关于可能将利率在纪录低位再维持三年的“前瞻性指引”，对英镑来说是把双刃剑，使英镑交易更加复杂。

英央行总裁卡尼将于8月28日发表讲话，市场预计他将对英国利率的近期走势作出回应。英国利率近期走势与央行前瞻性指引相左。

自英国央行8月7日发表打破传统的声明以来，英镑短期利率期货在市场带动下上涨，而英国公债收益率升至两年高位，卡尼或许将努力扭转这一趋势。

英国长短期公债收益率上升，令英镑对那些寻求高收益的全球投资者来说具有吸引力。扭转上述走势的可能性在上周末前带动交易商抛售英镑。8月21日英镑贸易加权指数触及七个月高位。

但故事刚讲到一半。

英央行前瞻性指引政策平衡了“通胀下降的要求及使通胀率回到2%目标的主要责任，同时还要适当考虑产出和就业情况，”卡尼8月7日表示。

“显然这事关履行我们的首要目标，也就是通胀，”卡尼称。

实际上，如果英国通胀预期超过2.5%，或中期通胀预期不再牢牢受控，那么英央行前瞻性指引政策包括警告升息。

调查显示，英国7月消费者物价指数较上年同期增幅略微放缓至2.8%，但对未来一年的通胀预期从6月的2.5%微幅升至2.6%。

强势英镑使得通胀承受向下压力，还可能使通胀预期承受下行压力，因英镑走强使以英镑计价的英国进口商品更加便宜。

卡尼周三必须得小心行事，他可能不喜欢英国公债收益率上升，但或将看到英镑相对强势带来的好处。

英镑交易商可能会选择观望态度。(完)

(译文审校 石冠兰)

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