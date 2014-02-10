《Kimberley专栏》英国经济前景大好 作多英镑兑瑞典克朗值得一试

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦2月7日 - 英镑兑瑞典克朗在周四弹离100日移动均线后或有上涨的空间，且有望再度测试10.80上方的1月水准。

英国经济前景看来不错，相较之下，近期的数据和调查令瑞典的前景蒙上阴霾。

英国央行周四维持货币政策不变，可能在等候周三的季度经济预测，再来调整其前瞻性指引。

英国央行一直在尽力试图打压市场的升息期待，即使英国经济数据普遍强劲。英国指标利率自2009年以来便处于0.5%水准。

英国12月工业生产成长0.4%，虽低于市场预期，但至少呈现增长，而且12月全球商品贸易逆差情况改善。

反观瑞典，12月工业生产下滑，较前月减少1%。

对瑞典央行来说这是件麻烦事。瑞典央行12月已将指标利率降至0.75%，并将在2月13日公布最新利率决议。

瑞典央行可能会维持利率不变，尤其是因为瑞典通胀率在12月小幅升高。

市场显示英国人对英国经济的看法为1997年以来最为乐观，但瑞典1月消费者信心下滑，交易员或许认为可以考虑买进英镑兑瑞典克朗。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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