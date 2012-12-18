《Kimberley专栏》做空英镑兑澳元或许是对冲英国AAA评级下调风险之首选

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley/编译 许娜

路透伦敦12月14日 - 如果英国评级面临下调风险让交易商认定,享有AAA评级的国家数量将进一步减少的话,那么抛售英镑兑澳元或许正是2013年初的交易策略.

评级机构标准普尔周四将英国信用评级展望降至负面,使该国AAA评级面临新的威胁.

标普认为,英国有三分之一的可能将失去AAA评级.

穆迪和惠誉两家评级机构则早已将英国评级展望列为负面.

相比之下,澳洲的AAA评级地位却依然稳若泰山.

惠誉10月26日刚刚重申了澳洲的AAA评级.

穆迪高级副总裁Steven Hess亦在11月向路透表示,该公司"非常满意"澳洲的政府财政和经济状况.这意味该国很可能在可预见的未来维持其AAA评级.

经济方面,经济合作暨发展组织(OECD)11月27日下调对英国经济的预估.

该组织预计今年英国经济将萎缩0.1%,2013年仅仅增长0.9%,远低于5月时预估的明年增长1.9%.

虽然OECD也将2013年澳洲经济增长预估自3.7%下调至3.0%,但其对澳洲的预估远好于英国.

此外,OECD周五还表示,澳洲处于历史低点的利率及预算紧缩措施正合时宜,将有利于这个资源富饶的国家应对风险.

投资者还需注意,英国指标利率仍为0.5%,而澳洲利率则处于3.0%的较高水平.

当然,交易商或许会指出,美元甚至欧元并未受到美国和法国失去AAA评级的负面影响,但这放在英国身上不一定有效.

当投资者购买美国和欧元区票据时,他们也是在买入美元和欧元这全球两大储备货币形成的规模庞大的流动性池.

与此池规模相比,英镑可谓是小巫见大巫.

如果英国失去其AAA评级,那么没有多少投资者真的会选择持有英镑,这样一来,英镑可能会贬值.

因此,做空英镑兑澳元或许就很有道理.

英镑兑澳元周五报1.5300澳元,2013年初或许会向8月7日低位1.4703澳元回落.(完)

(译文审校 艾茂林)

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