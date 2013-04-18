《Kimberley专栏》全球经济增长脆弱或再度提振美元第二季发力

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 Neal Kimberley；编译 程琳/李爽/洪曦

路透伦敦4月17日 - 在全球经济前景又一次传出喜忧参半的信号之际，若投资者选择以美国债市避险，那么未来三个月美元.DXY就有可能全线上涨。

美元指数周二跌至五周低点，对那些想要押注美元未来数月将会上涨的人士而言，或许是个恩赐。

如果今年会这样，将是对2010、2011和2012年情景的重演，当时美元在第一季过后全线上涨。

之前三年每年的股市高点都在4月或5月--也就是全球经济前景变得模糊不清的时候。

今年可能也是类似的模式。美国4月5日公布的就业报告欠佳，周一公布的纽约州制造业增速又放缓。

美国4月住宅建筑商信心连续第三个月萎缩，这明显不利于处于领头羊地位的建筑业前景改善。

中国的经济数据也不是那么令人宽慰。

中国大量增加信贷曾发挥作用，但效用递减可能开始显现。

中国今年第一季经济同比增幅放慢至7.7%，去年第四季为7.9%。

如果中国新增放贷对国内生产总值(GDP)增长的提振作用减弱，那么其债务与GDP比率可能急升。

评级机构惠誉4月9日将中国本币长期债信评等由“AA-”调降至“A+”，指因信贷迅速膨胀加之影子银行扩张可能带来风险。

由于对中美两国经济复苏速度存在质疑，投资者可能选择持有美元避险。

诚然，原油和铜这种反映经济活动的大宗商品价格近来一直承受下档压力，绝不是巧合。

油价下跌对于中东国家而言，将是令人担心的状况。自阿拉伯之春以来，中东国家使用来自石油的收入来支付高昂的公共支出费用。

原油收入减少，既会让中东国家外汇储备增长步伐放缓，也会降低把以美元为主导的收入分散到其他货币的必要性。

此外，如果美国和中国经济数据都显示出脆弱迹象，没有人会指望依旧陷于自身金融危机的欧元区能接过推动全球经济成长的大旗。

北半球的夏季即将到来，主要国家经济活动的脆弱迹象或将促使投资者再度把目标对准美元，从而避开那些风雨飘摇的地区。(完)

(译文审校 侯向明/王丽鑫)

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