《Kimberley专栏》日本即将开始新财年 或催日圆续跌

资料图片：万元面值的日元和百元美钞。 REUTERS/Truth Leem

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 李爽

路透伦敦3月27日 - 日本在4月1日将开始新的财年，可能也拉开日圆兑美元进一步走软的序幕，因为日本央行将召开政策会议，而且4月初日本可能出现资本流出。

美元兑日圆自去年10月以来涨幅已经达15.7%，然而日圆还有可能进一步走贬。

日本首相安倍晋三周一表示，外汇市场最近的走势即日圆一路贬值，将对日本经济起到正面作用。安倍指出，他希望日本央行“履行责任”实现2%的通胀率目标。这会导致日圆续跌。

日本央行将在4月3-4日召开新财年的首次政策会议，届时可能立即开始无限制资产购买计划，而不是等到2014年，而且还可能考虑设定新目标，购买较长期政府公债。

这样的政策举措应令较长期日本公债收益率(殖利率)承压，目前10年债收益率已经低到只有0.52%了。

相比之下，美国10年期公债收益率为1.9%，对于日本投资者来说可能是更具吸引力的投资，那么美元/日圆也将因此再获提振。

美国公债潜在投资者包括日本政府退休金投资基金(GPIF)。去年10-12月，外国债券投资为该基金带来的回报率为13.62%，而国内债券投资回报则下滑。

GPIF理事长三谷隆博2月4日对路透表示，该基金将在4月前后审核其长期投资目标和投资配置模式。

三谷隆博称，审核应包括讨论对日本政府公债的投资策略，这部分投资占到GPIF投资组合的三分之二。

10年期日债收益率当时在0.8%左右，可以说其后来的跌势支持了这样一种观点，即GPIF甚至其他日本投资者从4月开始都应加大海外投资。

**出口商**

日本出口商自然是卖出美元/日圆来对冲海外营收，他们或许不急于出手，因为他们的预算中可能已经调高美元汇率预期。

1-3月，许多出口商预计美元兑日圆汇率在85-90，4-6月他们鲜有理由再大幅提高汇率预期。

由于美元/日圆目前仍高过出口商的预期，日圆汇率每次下跌都使日本出口商的处境好过些，因为他们可以因此推迟对冲。如果日圆后市会续跌，为什么今天买入日圆呢？

反过来对日本进口商的确是这样，尤其是能源领域，2011年日本地震海啸过后，核工厂关闭令能源业受创最重。

日系银行的销售人员可以证明，能源领域需要买入美元，以支付能源进口费用，这种需求没有减弱。

随着日本进入新财年，这些综合因素可以推动日圆兑美元走软，三个月后的目标位在100日圆。(完)

(编译 李爽; 审校 高琦)

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