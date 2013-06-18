《Kimberley专栏》日本刺激政策的必要性将继续压低日圆兑美元

图为美元（左）和日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao/File

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦6月17日 - 美元兑日圆近期的跌势或已结束。许多投机性日圆空仓都已出脱，但推动日圆下跌的基本面因素却依然存在。

日圆兑美元或即将再次走弱。

当初支持卖出日圆的财政、货币和结构性政策都依然存在，而且实施这些政策的必要性可能还升高了。

日本首相安倍晋三领导的政府面临7月21日的参议院选举，可以说，在政治上他更加需要显示这些政策正在发挥作用。

交易员对安倍政府的经济政策笃信不疑，这些政策中包括日本央行在新任总裁黑田东彦领导下于4月适时推出的更多大规模货币宽松举措。

其结果便是，在大胆货币政策预期的推动下，日本股市的投机性买盘大增，日圆兑许多货币走贬。

日经指数.N225从10月15日的8,488.14点劲涨近88%，5月23日来到15,942.60。美元兑日圆则从10月15日的低位78.30日圆涨至5月22日的103.73日圆的高位，涨幅高达32.4%。

但此后，继续押注日经指数上涨而日圆走贬的人却经历了一段煎熬时期。

周四日经指数跌至4月3日以来最低，该日为日本央行释出1.4万亿(兆)美元刺激举措之前一天。日股自5月高位跌去近22%。

美元兑日圆周四跌至93.78日圆低位，较5月22日高点走软9.6%。

在经历此番颠簸走势后，投资者可能对再度进入做多美元做空日圆交易持谨慎态度，这是可以理解的，但也许这样的沉寂状态加上这么多人退出做空日圆交易，也带来了机会。

关键点在于日本央行必须现在行动起来，对公债市场采取更果敢的措施，确保收益率重返低位，使得投资者愿意转向其他更高回报资产。

这一直是4月激进举措的主要目的之一，但却没有产生那样的效果。

10年期公债收益率周一报0.845%，而上财年末--3月最后一个交易日的报价为0.556%。

3月29日这个日期极为关键。

债券收益率大幅上扬意味着债券价格相应地大跌，这对日系银行的交易账户是不利消息。日本的银行持有大量日本公债，且在截至3月29日的财年按市值为公债定价。

**银行持有公债价值严重缩水**

4月初以来随着公债价格下跌，日系银行持有公债价值严重缩水，这可能表明，日系银行或许不愿意像安倍政府希望的那样大举向实体经济放贷。

实际上，公债收益率上升甚至还吸引日本寿险商增持国内公债，以锁定更高回报。

这让安倍政府和日本央行要实现的目标变得有些不靠谱，因为日本推出的一系列政策目的就是要压低公债收益率，并吸引投资者关注其他资产。

可能到了日本决策者必须出手的时刻，否则其经济政策目标就有可能扭曲。

由于投资者削减大量日圆空仓，导致市场受创但目前状况较为中性，如果日本采取更多实际行动来强化政策目标，那么美元兑日圆可能重启升势。(完)

(编译 戴素萍/石冠兰/李爽 审校 郑茵/艾茂林)

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