《Kimberley专栏》日本或在为日圆持续疲态铺路

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王丽鑫/程琳

路透伦敦2月4日 - 日圆疲软可能要持续一段时间.之前,日本高层决策者形象地把最近日圆下跌描述成汇率多年强势之后的"回报期".

日本财务大臣麻生太郎周日称,2008年全球金融危机导致日圆升值时,日本"忍耐下来,毫无怨言",暗示东京将要求其他国家把日圆贬值看作是多年升值后的必要调整.

美元兑日圆已突破期权障碍93.00日圆,数日后或升向也聚集着期权障碍的94.00,随后是95.00.

日本决策层似乎乐见这种趋势,称日圆疲软是对抗通缩政策的结果,但不是目的.

"我们采取了旨在结束通缩的政策.由此导致...日圆走软,"麻生称."(日圆疲软)不是目的,目的是抗击通缩,"他称.

麻生或许在明确阐明政府立场,因20国集团(G20)会议将于2月15-16日在莫斯科举行,日本或担心其政策招致批评.

值得一提的是,上周俄罗斯高级财政外交官员称,G20应专注控制举债,而不是指责日本.

日圆贬值尚未反映到出口商业绩大幅改善上,也说明日圆需要持续疲软.

**外汇对冲**

日本出口商想要的日圆贬值,不能只是上涨过程中的一段短暂插曲.

外汇对冲操作使诸如本田汽车(7267.T)等日本企业不能享受到上季日圆贬值的全部好处.

本田汽车在第四季计入545亿日圆(5.985亿美元)外汇衍生品未实现亏损.

本田汽车财务长池史彦对记者称,该公司对未来三个月的外汇交易作了对冲,这是日本出口商普遍采用的做法,这意味着他们的第四季营收是按接近纪录高位的日圆汇率记账的.

其他还不习惯看到日圆迅速大幅下跌的日本出口商,也可能曾在2012年第四季初大量买入日圆,以对冲出口收入的汇率风险,结果错过了年底大部分日圆跌势.

引人注目的是,尽管日本贬值或将开始影响到今年第一季起的企业获利,但许多日本企业仍对获利看法谨慎.

这些企业将希望看到日圆保持疲软.从日本决策者的言论立场来看,他们有可能如愿以偿.(完)

(编译 王丽鑫/程琳; 审校 李爽)

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