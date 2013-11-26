《Kimberley专栏》日本贸易考量或引发日圆进一步走贬

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪
路透伦敦11月25日 - 先前日本所采取的政策已使日圆兑美元走跌，如今其决策官员除了强化这些政策外或许别无选择。
年底迫近之际，供需因素或使日圆进一趋贬。
日本政府连续第三个月下调对出口的评估，称由于新兴经济体需求低迷，日本出口正在减弱。
这对日本来说可不是什么好消息，因为出口业应该是日圆贬值的最大受惠者。日圆下跌是伴随日相安倍晋三经济刺激政策而来的效应。
日本决策者可能认为，若非日圆走弱，让日本出口商品比欧美竞争对手更便宜的话，出口商的处境本该糟糕得多。
他们或许认为应乐见日圆进一步走弱。
年底前日圆确实可能再贬，而交易商认为日本出口商已做好对冲避险准备。因此他们手头能供应的美元数额较少，但同时日本进口商需买入美元的进度或许落后了。
日本进口商为支付美元计价商品(尤其是能源类商品)而有美元需求，这类需求通常较有规律且数额平稳；但出口商的活动则不然。出口商会趁其标的业务能获最佳价值时的水准进行交易。
能源业或许是个例证。
如果以日圆换算的油价上涨，无论是因原油涨价还是日圆兑美元贬值，通常油企只要提高汽油价格，很容易就能把上升的成本转嫁给顾客。不必急着对冲。
但日本出口商对冲的心理算计完全不同。出口商得竭尽全力在全球市场上求取最大程度的竞争优势。
随着北半球进入冬季，日本能源企业也开始左右为难，既知得买美元，又不确定出口业是否有美元可让售。
另外也确有可能，日本央行或觉得2014年初有必要进一步放宽政策，以抵减4月1日起消费税调升可能对内需的打击效应。
日本央行总裁黑田东彦周五重申，如果经济上的风险威胁到其通胀目标，央行准备做出必要的调整。
听闻日本央行释出这样的信号，让日本进口商和出口商可能合理地假设，日圆会从目前水准进一步贬值。
虽然进口商有买美元需求，出口商或许现实地决定不急于卖美元，因为如果日圆再贬，可能以更好的水准脱手。
供需因素或让美元有望上看5月曾触及的高点103.73。(完)
(译文审校 李爽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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