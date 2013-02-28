《Kimberley专栏》政策歧见是欧元的最大挑战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪
路透伦敦2月27日 - 因意大利选举尚无结论而被重新撕开的欧元区政治鸿沟,很难为潜在投资者传达出立即买进欧元的信号.
欧元原本就因意大利政治僵局前景而承压,但造成更大伤害的,可能是各方对究竟需如何矫治欧元区病症,在看法上有广泛的歧异.
官员们在选后的宣言,已可明显看出这种歧见.例如德国总理梅克尔的重要盟友Michael Grosse-Broemer的意见.
他表示,"重要的是意大利要有一个能发挥作用的政府.必须继续蒙堤的改革路线."
意大利选民摒弃蒙堤政府采取的撙节政策,似乎并不能遮蔽Grosse-Broemer的洞见.
但法国则有不同看法.任何意见分歧的迹象都不利欧元的价值.
法国财政部长莫斯可维西承认,意大利即将离任的总理蒙堤所采的痛苦撙节改革是必要的;但他也认为需要让意大利和欧洲有"另一种视角".
"需有另一种视角--就是再度增长."他周二在路透峰会指出.
法国本身正争取再多一年的时间,以实现将公共赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例降到3%、这本来是2013年需达到的目标.
或许并不令人讶异的,欧盟执委会主席巴罗索认为"短期的选举考量"不应打乱欧元区"回到可持续发展道路所必须做的事".
荷兰财长暨欧元集团主席Jeroen Dijsselbloem周二也呼应巴罗索的立场称,意大利必须坚守与欧元区其他国家达成的协议.
其他人则乐天地希望,意大利选举结果或成为促进应对欧元区问题进展的催化剂.
"或许意大利选举结果能成为敲响欧洲领导人的一记警钟."欧洲议会自由党团主席及前比利时总理维霍夫斯塔(Guy Verhofstadt)周二在路透欧元区峰会称.
"不能说危机已经结束了,因为主要问题依然存在."他说.
西班牙外长Jose Manuel Garcia-Margallo的评论可说巧妙总结了情势.
"这等于在原地跳了一下,不管对意大利还是欧洲都不是什么好兆头."他周二表示.
由于欧元区各决策者对于下一步该怎么走仍然存在明显意见分歧,投资者目前或许还是不要碰欧元为妙.(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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