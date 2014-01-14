《Kimberley专栏》美国就业数据疲软 但美元挺得住

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

记者 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦1月13日 -美元将会摆脱周五疲弱就业数据的影响，因美国创造就业的动能仍较其他主要国家强劲，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)承诺缩减刺激措施。

美元周一下跌，因部分市场人士表示，就业报告意外疲弱，可能引发对于美联储缩减买债计划速度的重新评估。

然而，美联储官员一直以来都坚称，其缩减刺激措施的决定不会受一次数据发布的左右。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五向记者表示，在考量美联储对削减买债计划的态度时，他“不愿”把焦点只放在12月的数据上。

美国12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为近三年来最小增幅，但这颓势被视为暂时现象，因受异常寒冷气候影响。

至少美国创造了就业。

加拿大12月减少了4.59万个就业岗位。

周三公布的数据显示，欧元区11月失业率仍在记录高点12.1%。

此外，美联储已开始缩减买债计划，但欧洲央行面临通胀下降的威胁下，已准备好必要时将进一步宽松货币政策。

而日本央行看来则坚定地走在宽松货币政策的道路上。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示，利用多于两年的时间实现2%通胀目标或许较为理想，但若经济和物价出现下行风险，日本央行应毫不犹豫地进一步放松政策。

日本宽松速度或许会放缓，必要时也会加快，但面对因美联储缩减买债而获得支撑的美元，持续放松货币政策很难让日圆兑美元保持强势。

周五公布的英国11月制造业和整体工业产出数据大致持平，建筑业数据则大跌，打击了英镑支持者。

美元.DXY买家或许会因为周五的就业数据而暂时受挫，但美元应会安然度过这场风暴。(完)(译文审校 张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。