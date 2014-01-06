《Kimberley专栏》美元2014年有望成为汇市宠儿

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张涛
路透伦敦1月3日 - 美元2014年可能成为汇市宠儿，但未必是因为美国经济基本面出色促使投资者追捧美元。
美元强势的主要来源，可能是市场信念发生动摇的结果。目前市场一厢情愿地以为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)通过谨慎地缩减资产购买规模，能够抑制美国公债收益率的涨势。
如果美国收益率进一步上扬，则欧洲央行(ECB)可能采取措施防止欧元区利率出现同样的涨势，以免破坏其刺激欧元区经济成长的大计。
如果欧洲央行的预防措施奏效，则欧元区与美国之间的收益率差异进一步走阔，可能引发欧元兑美元的卖压。
而且卖出欧元的势头可能增强。欧洲央行的资产质量评估截止日期12月31日已经过去，所以2014年初欧元区金融机构对欧元的需求可能不会像之前那么强烈。
反之，如果欧洲央行无力阻止指标欧元区政府公债的市场利率上升，则势必会冲击欧元区经济，并可能促使投资者抛弃欧元。
无论出现哪一种情形，都可能推动欧元兑美元跌向1.30。一周前，欧元兑美元触及1.3892美元。
由于欧元贬值可以减轻目前的通缩压力，同时可以提升欧元区的出口竞争力，所以欧元区可能巴不得欧元下跌。
美国公债收益率上升，也将支撑美元兑日圆进一步升值，可能从104左右升至110日圆。日本央行的货币政策可能继续保持超级宽松。
此外，如果中国决策者在抑制国内信贷过热方面一着不慎，就可能导致资本更广泛地流出新兴市场，流回发达经济体。
最近几年，发达市场实施超宽松货币政策，投资者可以获得廉价资金，在新兴市场获得较好的回报。
如果美国收益率进一步上升，那么这种好事将不复存在。
如果资本逃离新兴市场，这些经济体的央行很可能采取反制措施来缓解其造成的冲击，在市场中抛售美元兑本币。但首先新兴市场需要确保自己有充足的美元。
这可能意味着他们会出售一些美国公债来换取美元，尽管这样做也许会增大美国公债收益率的上涨压力，反过来加剧他们自己的困境。
在外汇储备更加多元化的今天，这也可能意味着新兴市场的各家央行会出售外汇储备中的其它货币，尤其是欧元，以换取所需的美元。
这样的话，即便其总体外汇储备规模因抛售美元而下降，也能保证其储备资产的结构保持不变。
在将于1月22-25日召开的达沃斯全球经济论坛上，上述情景都不太可能引起共鸣。这次论坛可能传递谨慎乐观的声音，认为决策者已经准备了成全之策，确保全球经济走上更加稳健的轨道。
如果实际情况稍微偏离这种谨慎乐观的展望，那么上述的各种情形就很可能发生，并推动美元在2014年普遍上涨。(完)
(审校 王兴亚)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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