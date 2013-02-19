《Kimberley专栏》日圆兑美元或已铺就续跌之路

撰稿 Neal Kimberley; 编译 李爽

路透伦敦2月18日 - 周六的20国集团(G20)会议未直接批评日本推低了日圆汇率的扩张性政策,此后日圆兑美元可能有更大下跌空间.

由于G20会议没有对日本提出此类批评,日圆兑美元周一触及94.20日圆的低位.

毋庸置疑,市场会抛售美元,来保护94.50和95.00日圆处的大量期权障碍,这可能会缓和G20会议后的短期走势,但这些障碍位也可能被攻破.

美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三定于周五举行的会晤,也可能降低日圆汇率立即再现贬值的可能性,但在此之后,日圆可能会进一步走软.

他们或将讨论日本参加与美国的地区自贸协商的可能.日本自2011年以来一直在考虑是否加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的磋商.

美国非常希望把日本拉进TPP,这一事实也许意味着,对于日圆贬值的速度和程度,美国会多些谅解.毕竟,若日圆贬值的确有助于促进日本经济复苏,也符合华府心意,因为美国乐见其盟友日本强大,作为牵制中国的地区力量.

安倍含蓄提到日本货币政策的制订可能对日圆汇率产生间接影响.

"什么汇率水平合适不该由我来评论.从根本上说,我们的政策目的不是让日圆贬值,"安倍周一对议会表示."汇率变动的原因是多方面的.其中,货币政策是一个主要因素,"他说.

由于被称作"安倍经济学"的安倍政策包括日本央行进一步放宽货币政策,所以从其言论中可得出的唯一符合逻辑的推论,就是日圆应该会贬值.

还有一个因素需要考虑进来.

相比2006-07年的首个首相任期,可以说安倍当前的政策立场在过去几个月对日本经济产生的影响更大.

这一大胆举措取得成功,可能会鼓励政府坚持这一政策,尤其是目前内阁的国内支持率很高,而且日本在G20会议上又免于直接挨批.

或许,一些分析师如今讨论美元/日圆未来数月升穿100日圆也不足为奇了.(完)

(编译 李爽; 审校 程琳)

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