《Kimberley专栏》日圆兑美元新年伊始料进一步下滑

图为日元和美元现钞。 REUTERS/Truth Leem

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 侯向明/石冠兰

路透伦敦12月30日 - 日圆兑美元在2014年第一季度极有可能进一步走软，因政治和经济因素合力打压日圆。

乐观的美国经济数据加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债的决定，将10年期美国公债收益率推高至3%上方的两年高位，即便日本仍有可能进一步放松货币政策。

10年期日本公债收益率仅为0.74%，同时东京的政策环境更是使得日本投资者将更多的资金投入美元计价的债券。

日本决策者的言论再度提升了日本央行进一步放宽货币政策的可能性。

日本内阁副大臣西村康稔周五接受路透采访时，敦促日本央行“妥善”应对明年上调消费税对经济产生的任何负面影响。

西村康稔暗示他希望进一步放松货币政策来抵消消费税上调的影响，并称首相安倍晋三与央行总裁黑田东彦将定期会晤，讨论如何应对消费税上调的负面冲击。

虽然日本朝实现央行2%通胀率目标的路程过半，但要想进一步提升通胀，可能会难上加难。

上周五公布的日本11月核心消费者物价指数(CPI)增幅达到五年高位的1.2%，部分原因就在于弱势日圆拉动了进口价格。

不过，随着日圆贬值速度的放缓，在数据开始纳入同比数据时，疲软日圆对通胀的推动力将减少。

日圆价值再度下滑会有助于解决问题，不过这可能引发邻国采取对策来应对出日本获得的出口竞争优势。

**政治因素**

国际投资者可能也会因为中日在东海的地缘政治紧张局势而避开日圆。

日本首相安倍晋三上周四公然参拜靖国神社，是中国和韩国所不能接受的。而安倍也应该知道，参拜靖国神社邻国会作何反应。

政治和经济因素支撑日圆会在周一兑美元触及五年低位后继续走低的观点，下道目标位为107.30的200日移动均线，这可望在2014年初达到。(完)

(译文审校 王兴亚/田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。