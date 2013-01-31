《Kimberley专栏》日本人口老龄化趋势或打压日圆

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 丁琦/杜明霞

路透伦敦1月30日 - 尽管市场有传言指出美元/日圆在90-91.50区域有很大规模的期权到期,未来几日可能限制该货币对的汇价走势,但日圆应会维持弱势.

汤森路透旗下IFR估计,有大量期权在1月31日到期,这可能限制现汇市场波动.据称约30亿美元行权价在90.00-10的期权将会到期.还有25亿美元行权价在91.50-60,以及大量行权价在90.50和91.00的期权将到期.

这样大规模的期权到期或使得现汇市场暂时抑制美元/日圆的波动,但这些短期市场杂音消除后,支持日圆持续疲弱的理由依然充足.

周二公布的日本预算显示,社会保障支出达到了29.1万亿(兆)日圆,占总支出的三分之一,反映出日本的人口正在迅速老龄化.

日益老龄化的人口依赖储蓄和退休金为生,这一趋势体现在日本政府退休金投资基金(GPIF)--全球最大规模的退休基金.

GPIF的投资组合规模相当于整个澳洲经济,2009/10财年以来,该基金所支付的福利金一直要高于来自日本全国退休金系统的收入.

这部分反映在日本经常帐的恶化中,11月的经常帐陷入赤字,且赤字规模远大于预期.

除了日本当前的贸易逆差以外,由于老龄化人群不断消耗储蓄,此前提供收入以支撑整体经常帐盈余的海外资产储备也在减少.

再加上日本超高的债务/GDP之比,这使得日本整体经济形势更加风雨飘摇,因此可能导致投资者回避日圆.

但是,日本的养老基金和共同基金仍需要设法让不断缩水的日本储蓄资金实现最佳收益,这可能激励更多资金从日圆资产流向海外资产.

GPIF近三分之二的资产配在日本政府公债,但在7-9月期间,带来最大投资收益的却是海外股票.

而且那时候日圆币值还没有大幅下跌.日圆兑美元已经从9月28日的77.41跌至周一的91.25,这可能进一步提高以日圆计值的美元资产的价值.

由于市场心理转变,这可能引发投资者更多做空日圆的行为.

认定日圆将进一步贬值的日本投资者将把更多资产转向海外,期望从日圆下滑中获益.

日本最大的共同基金--国际投信投资顾问公司旗下175亿美元Global Sovereign Open债券基金的基金经理上周四表示,两年来首次买入欧洲金融稳定机构(EFSF)债券.

这除了反映对欧元区信心上升,另一方面也显示该基金希望减少对日本的曝险.

日本公债持有者对日本央行将通胀率目标设为2%的决定将做出什么反应,也是一个问题.

日本政府上周五公布的数据显示,12月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.2%，显示日本央行面临着巨大挑战.

那些留意到日本央行新通胀目标,并相信日圆将进一步贬值的投资者,可能选择减持日本公债并转向海外(资产).

毕竟,如果情况照此演变,日本公债收益率可能上涨,价格将会下滑,从而对日本公债资产的价值产生不利影响.

仍然有充分理由认为日圆将维持疲弱.(完)

(译文审校 沈以文)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。