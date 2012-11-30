《Kimberley专栏》美元将在美国财政悬崖的阴影下焕发避险魅力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 洪曦
路透伦敦11月28日电---随着美国政府削减支出与增税日期的接近,投资者或需把目光再次投向美元所能提供的市场深度和流动性.
眼下来看,美国将有规模约6,000亿美元的增税和减支举措从明年1月2日起生效,即所谓的"财政悬崖",将对美国经济构成拖累.
然而,民主党与共和党的财政悬崖谈判令人焦虑的机率,在最近几天却只是有增无减.共和党在众议院占到多数席位.
奥巴马总统周二发动公众关系攻势,为他向美国富人增税的呼吁争取更多支持.这种做法已经盖过他与众议院议长贝纳周末所进行的讨论.
奥巴马此一寻求公众支持之举,将使共和党人对增税的反对立场越发牢固.
参议院民主党领袖里德周二则表示,他对国会最终达成协议以避免财政悬崖仍感到乐观.
"我不认为共和党人会愿意看到美国跌落悬崖."里德称,把作出让步的责任推回到共和党身上.
避免财政悬崖的努力越是受到两党政治分歧阻挠,投资者就越会感到不安.
财政悬崖忧虑或许能帮助解释,虽然欧元区和国际货币基金组织(IMF)达成救助希腊的协议,但美元兑欧元和日圆兑欧元自周一以来仍然走强.
鉴於日本自身的经济问题,日圆能否保持强势尚不得而知.
但随着华府党派分歧再度浮出水面,美元计价资产的避险魅力料会上升.(完)
--译文审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。