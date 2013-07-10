《Maguire专栏》大型投机客大举建立谷物期货合约空仓

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥7月9日 - 上一季大型投机客在美国玉米、大豆和芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货合约的敞口累计净减超过8.8亿蒲式耳，在7-9月当季伊始，他们提高对谷物市场的仓位配置，不过增幅为2010年以来同期最低。

净持仓下降表明资金在上一季稳定流出，却也让人忽略当季空仓增加的速度为史上数一数二的快。实际上，上季末大型投机客在玉米、大豆、CBOT小麦期货的空头部位达到纪录高位，因此非商业性交易商不仅减少了多头押注，而且对美国作物的看法也属数年来最悲观--即便玉米和大豆作物成长季还有很长时间。

**玉米空仓增幅最大**

尽管玉米、大豆和小麦的累计空仓上季触及新高，但趋势的主要推动因素显然在是玉米市场。第二季玉米空仓较前季增加近50%至逾25万口，相当于略超过12.5亿蒲式耳。

浏览非商业累计空仓及季度变化图表，请点选(link.reuters.com/xag59t)。

然而，小麦和大豆市场的空头色彩，在很大程度上可能源于乐观的玉米收成预期，以及玉米可能在收割后几个月中在主要消费市场替代其它饲料作物和原料。

迄今为止，美国玉米产地的天气状况总体良好，如果继续如此的话，秋季玉米产量看似将创下最高记录水平。

不过这是一个很大的“假设”，因为近几年来几乎所有的产区都经历了动荡多变的天气，甚至美国的天气状况也往往突然变化。

近期席卷西部沿岸多数地区的热浪就是个例子。6月下半月的加州，气温高于往年正常值，而形成鲜明反差的是，就在6月稍早，气温还低于正常水平。

浏览加州5月气温图表，请点选(link.reuters.com/wag59t)

未来几周，如果中西部地区出现这种气温突变，同时缺乏降雨，那么对玉米产量前景的信心就可能突然蒸发，尤其是考虑到关键的授粉期尚未到来的情况下。

而且一旦作物整体状况出现恶化，有关今年丰产后的几个月中玉米供应充裕、可以替代小麦和大豆的相关预期，就将需要修正。这显然会影响这些及其他作物的前景。

近期的天气预报显示，7月下半月美国主要玉米产地--爱荷华州气温将高于正常值。因此，交易员将密切关注，在玉米关键的吐丝和授粉期，气温究竟能升到多高。

浏览爱荷华州实际气温与预测值的图表，请点击：(link.reuters.com/neg59t)

**吸引力下降？**

并非只有非商业性交易机构对谷物市场以及整个农业市场的热情在下降.

在向投资者提供农业领域投资机会的知名投资基金中，有许多近来亦面临投资者需求下滑的局面。PowerShares DG Agriculture Fund(投资于一篮子农业期货市场)和Market Vectors Agribusiness ETF(投资于农业公司)的净资产总额(投资者投入某个基金中的资金数量)均处于数年低位。

最知名的玉米上市交易基金Teucrium Corn Fund亦已失去了投资者的青睐，其净资产总额近来已缩水至不足3,800万美元，远逊于去年7月的逾1亿美元。

浏览几大农业基金的持仓状况图表，请点击：(link.reuters.com/zag59t)

持仓减少的部分原因，在于过去一年投资机构参与大宗商品市场的程度普遍下滑，因为相对于股市和其他市场，大宗商品市场回报令人失望。

另一部分原因则在于农产品市场的预测人士一致认为，未来几个月农产品价格势必会下跌，因全球供应开始从去年乾旱导致的低点反弹。

因此，如果再度浮现关于新作的忧虑，都可能重燃投资者对农产品的兴趣，从而逆转资金流动，从净卖转为净买。

这种趋势变化也可能引发非商业性交易商一波空头回补。在任何“外部”兴趣的飙升进一步推升价格和市场信心之前，非商业性交易商就会解除所有可能亏损的部位。

所以，虽然当前投资者和投机客两个群体仍然看空农作物领域，但是整体作物形势只要有一点恶化，都可能触发市场气氛和交易商行为的迅速转变，从而将会提振价格走出近期泥沼。(完)

(编译 李爽/王洋/兰秀娟/侯向明; 审校 沈以文/张涛)

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