《阳歌专栏》谷歌入股联想只是暂时的

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**谷歌入股联想只是暂时的**

最近几天，媒体根据香港联交所公告报道，谷歌(GOOG.O)买入了6%联想(0992.HK)股份，并暗示谷歌对联想的信心。但大家不难想到这只是联想为收购谷歌旗下摩托罗拉移动所作支付的一部分。此外，一旦到了冻结期结束之时，谷歌几乎肯定会卖出所持有的联想股份，对联想股价构成压力。

联想经常使用股票为收购活动融资。2005年，联想收购IBM(IBM.N)个人电脑业务时就使用了换股手法，2011年成立合资企业收购NEC(6701.T)个人电脑业务时也使用了股票。IBM和NEC都在冻结期结束甚至更早的时间里卖出了几乎所有联想股票，冻结期通常为购买股票后的一两年时间。没理由认为这一次情况会有所不同。联想两周前宣布将出资29亿美元从谷歌手里收购摩托罗拉移动。

宣布收购摩托罗拉移动之后，联想股价一直承压，累计下跌了逾20%。本月早些时候，联想宣布将出资23亿美元收购IBM低端服务器业务，很多人认为这是正面进展，联想股价上涨至10多年来的高点。

谷歌斥资7.5亿美元买入了5.94%联想股票。根据协议，谷歌以每股1.213美元购买6.183亿股联想股票，约合每股9.44港元。联想最新的收盘价为8.42港元，这意味着谷歌所持有的联想股票已经贬值12%，目前只值52亿港元或约6.67亿美元。

协议称，联想收购摩托罗拉移动将支付6.6亿美元现金、7.5亿美元股票和15亿美元三年期本票。联想能够部分使用股票的原因是知道谷歌很想摆脱摩托罗拉移动，2012年谷歌以125亿美元收购了摩托罗拉移动。

因投资者担忧联想无法处理好这两宗大规模并购，联想股价在并购摩托罗拉移动的消息宣布后开始下跌。上周有报道称联想可能在洽购索尼(6753.T)旗下的Vaio个人电脑业务，联想股价进一步承压。

现在的问题是联想的股价会怎么走。2012年9月，NEC卖出成立合资企业时获得的联想股票后，联想股价一度大跌，随后迅速反弹。显然，联想对这两宗大规模并购的管理将成为未来两年影响其股价的最大因素，但谷歌大规模卖出所持有的联想股票显然对股价有下行压力，我预计在这段时间里联想股价将出现震荡或下跌。

一句话：未来两年联想的股价可能震荡或下跌，受累于两宗大规模并购和谷歌可能大量卖出所持有的联想股票。

**中国华信拟接手阿尔卡特企业电话业务**

电信业似乎在重演历史的一幕。有传言称，一家中国投资公司正在就购买法国网络设备制造商阿尔卡特朗讯ALU.PA旗下企业电话业务部门进行谈判。一方面，我不得不恭喜阿尔卡特能够从出售该业务获得资金，我怀疑该部门要么亏损，要么只是小幅盈利。另一方面，我真的不理解，为什么中国华信想获得这项业务，因为此前中国企业对欧洲企业进行的类似收购都惨淡收场。

根据最新报道，阿尔卡特正在就向中国华信出售企业电话子公司85%的股权进行谈判，华信将在这笔交易中支付2亿欧元(2.72亿美元)，并承接该公司的债务。这项交易是阿尔卡特朗讯出手辅助资产聚焦核心网络设备业务的努力之一，这也是阿尔卡特经历了多年的亏损和重组后寻求长期盈利。根据收购提议，阿尔卡特朗讯将保留该公司15%的股份。

这并非中国华信与阿尔卡特的首次合作，他们还拥有合资企业---上海贝尔股份有限公司，中国最早的中外电信合资企业之一。阿尔卡特公布第四季同比扭亏为盈。阿尔卡特也不是第一次向中国买家出售不良资产，它在近十年前曾向中国电视制造商TCL2618.HK(000100.SZ)出售手机业务。人们还记得，这笔交易为TCL带来了巨大的挑战，因为TCL没有应对法国严苛的劳工法律和高昂成本的经验。TCL旗下的TCL多媒体科技控股(1070.HK)在收购了法国电子巨头汤姆森的电视资产后也在同期经历了类似的困难。

TCL不是唯一一家在尝试拯救下滑的欧洲电信资产方面遭遇困境的企业。曾经炙手可热的台湾企业--明基大约十年前在收购了西门子(SIEGn.DE)的手机资产后遭遇了巨大的挑战，此后都没有真正恢复元气。中国汽车制造商吉利(0175.HK)在欧洲的其他几宗并购交易也证明是极具挑战性的。鉴于上述历史，很多观察人士可能会问，中国华信为什么要寻求这笔交易，为什么愿意花这笔钱。我的想法是，该公司最终可能不会支付现金，很可能会通过类似资产互换等其他途径为这宗交易融资，因为中国华信接手这笔交易或许部分是为了给阿尔卡特解围。

当然也有可能是中国华信或许希望用这笔资产求得在欧洲的立足之地。从报道中无法完全了解企业电话业务部门的职能是什么，但显然不是主流消费产品制造商。我猜该公司可能为企业生产定制附带很多专用功能的电话机。

这样的业务或许有点吸引力，因为其主要的欧洲资产可能只有产品开发设备，而几乎多数生产是在亚洲完成。让阿尔卡特保留少数股权也有助中国华信应对法国严苛的劳工法律。当然，这宗交易与众多失败的历史交易相似之处颇多，如果中国华信在接下来的几年因无法扭转局势而最终剥离这笔交易我也完全不会感到意外。

一句话：中国华信接手阿尔卡特企业电话业务很可能以失败收场，重蹈中国企业收购欧洲不良电信资产的覆辙。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

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