《阳歌专栏》联想重启收购IBM低端服务器业务进程

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想重启收购IBM低端服务器业务进程**

经历了半年多的沉寂后，联想(0992.HK)希望购买IBM(IBM.N)低端服务器业务的计划又骤然受到媒体关注。双方都希望促成这桩生意，因此我很久以前就曾预料到这一进展。双方在价格方面的分歧导致第一轮谈判失败，收购进程被迫暂停。然而，达成这一协议对联想和IBM都有非凡的意义，几乎就是势在必行。因此，我认为，今年第一、二季度双方将达成初步协议。此外，联想在日本的业务也出现积极进展，与NEC(6701.T)组建的合资公司运营好于预期。

随着马年的到来，这两件事看似都利好联想，但我要指出的是，购买IBM低端服务器业务和合资公司运营良好对于联想向价值链高端转移没有多大意义。联想集团首席执行官杨元庆近期在多个场合表示，他现在不再视惠普(HPQ.N)和戴尔等为竞争对手，转而聚焦更为先进的企业，例如苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)。但以上两则正面消息看似都旨在提升联想在PC行业中的竞争力，而非与苹果和三星的抗衡能力。

总之，我依然要称赞联想收购IBM低端服务器业务。有关这宗收购的消息最早在一年前见诸报端。我早在去年6月写过这宗交易，当时我猜测联想的债券发行计划或许意在为购买IBM服务器业务融资。现如今，有媒体报道称，联想依然在推进这项交易，联想也发布声明，证实与第三方就潜在的收购业务进行洽谈。

报道指出，戴尔是另一家希望获得IBM低端服务器业务的公司。戴尔刚刚完成私有化，可能增加其大力竞标的自由度。戴尔、INM和惠普目前是全球三大服务器制造商，因此戴尔和IBM服务器业务的结合会创造出一个强大的市场力量。当然，类似合作的反垄断担忧可能会促使IBM认为联想是一个更好的选择。

去年的报道称，IBM寻求以60亿美元出售该服务器业务，联想当时认为此价过高。但现在随着戴尔的参与，最终价格可能会达到之前的出价水平或更高，这对于联想或许代价不菲。但这宗交易对于联想具有很好的战略意义，因为服务器业务将会填补其现有的PC产品线。我预计这笔交易将会很快尘埃落定，而联想是最有可能的赢家。

此外，联想表示，已经修改了合资公司与NEC公司的供货限额，以适应近期合资公司销售的激增。联想与NEC于2011年成立合资公司，联想接管了NEC下滑的日本PC业务的运营。

最新声明说明，日本客户对该合资公司PC需求比之前预计的强劲。仅仅根据这一简单的声明很难判断这种强劲的需求是否会持续，但这一进展对于联想定然是积极的，因为联想希望成为全球最大的PC制造商。

一句话：联想很可能最终如愿以偿地获得IBM低端服务器业务，而这宗协议的价值可能达到60亿美元或更高。

**LinkedIn任命中国区总裁**

职业社交网站LinkedInLNKD.N上周朝打入中国市场迈出一大步，不仅设立了中国区总裁职位，还聘请行业资深人士沈博阳出任这一职位。该公司在进军中国市场中表现得缓慢且谨慎，最新举措有望提高其在中国市场获得成功的几率。对于谷歌(GOOG.O)、雅虎(YHOO.O)、eBay(EBAY.O)等国际巨头，进入中国市场已被证实困难重重。

沈博阳是中国互联网领域的资深人士，他在2010年离开大型外企自立门户，创建了团购网站糯米网。糯米网近期被百度(BIDU.O)收购，这项交易对糯米网的估值超过2.5亿美元。

沈博阳将在北京办公，但LinkedIn谨慎地指出，这项任命旨在帮助公司深入探索中国市场，并非代表正式启动服务。LinkedIn主页没有中文选项，即证实了这一点。

在LinkedIn聘请营销机构扩大在华宣传攻势消息泄漏后，坊间便盛传沈博阳将会加盟该公司。LinkedIn曾借助推出一款面向大陆用户的中文移动应用，开始进军中国市场。这款应用目前拥有400万用户，表明该公司下功夫进行了推广。

在该公司进行上述最新举动之际，近期出炉的官方数据显示，中国互联网用户目前已达6.18亿，几乎是美国人口的两倍，从而凸显了中国市场蕴藏的巨大潜力。中国也有一些类似LinkedIn的企业，譬如天际网和大街网，但规模和影响力都不及该公司。LinkedIn在2011年首次公开募股（IPO）上市，如今市值已经超过260亿美元。

在采取最新举动进军中国市场过程中，LinkedIn可能会缓慢地谨慎行事，以确保在中国市场取得成功，当中包括遵守中国关于自查网站内容的严格标准。对于网站绝大多数内容来自用户生成内容的LinkedIn和其他社交网站而言，此类规定关系重大。

据信，含有敏感内容是导致中国政府将Facebook(FB.O)、Twitter(TWTR.N)和YouTube等公司旗下海外网站拒之门外的重要原因之一。 谷歌2010年认定无法遵守中国当局相关规定，关闭了在中国内地市场的搜索业务并将其转移至香港。

除此之外，还有诸多原因导致外国知名互联网企业在中国市场严重受挫。在谷歌退出中国市场前，该公司就已在艰难地与中国搜索龙头企业百度竞争。

其他曾在中国市场发力但失败的还有雅虎和eBay，前者最终关闭了大多数在华业务，后者因阿里巴巴的竞争而受冲击。在线招聘企业Monster WorldwideMW.N去年退出中国市场，亚马逊虽然进入中国市场多年，近期也进行了大型扩张，但取得的进展相对较少。

许多观察人士和分析师认为，这些全球巨头的失败归咎于他们缺乏弹性，即这些企业过于倚重西方业务模式，而这样的业务模式无法适应中国瞬息万变的互联网环境。

LinkedIn进军中国市场的方式看起来很明智，经过了精心筹划，以免重犯其他国际同业的错误。除了缓慢打入以便更好了解市场挑战外，该公司还找到了沈博阳这样一位优秀的本地人掌舵。沈博阳不仅有在谷歌和雅虎工作的经验，同时还创办了成功的互联网企业。

对于对中国市场表示出浓厚兴趣的Facebook而言，今后打算进军该市场时则应当效仿LinkedIn。虽然目前断言LinkedIn最终能否在中国市场取得不俗成绩仍为时尚早，但该公司谨慎低调的行事方式，似乎有利于提高其成功几率。

一句话：LinkedIn任命沈博阳担任中国区总裁，是该公司缓慢且谨慎进军中国市场的最新举动，有助于提高成功几率。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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