《阳歌专栏》联想加强智能手机业务扩张

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想加强智能手机业务扩张**

去年底，惠普(HPQ.N)超越联想再次成为全球最大的个人电脑制造商。联想集团(0992.HK)周三公布季度业绩，首席执行官杨元庆不愿花太多时间谈论失去全球最大PC制造商宝座的事情，却看似将关注点转向了智能手机业务。联想积极进军智能手机领域，将目标盯上了三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)两大巨头。

我不知道杨元庆是怎么想的。苹果和三星走得都是高端路线，手机价格常常在500美元甚至更贵；而联想的智能手机则更为低端，大多在200美元或更低。联想称，最新财报季中手机销量达到9.98亿美元，同比增加77%，其中大部分收入来自智能手机。

目前手机营收占联想总营收的比例略高于10%。尽管最新的财报季录得创纪录的获利，联想明显希望投资者关注其手机业务；不过联想的营收仍主要以个人电脑为主。

最新的财报季中，联想售出940万部手机，其中约900万部为智能手机。显然，平均每部智能手机的价格在111美元左右，非常廉价。考虑到渠道加价，最终的销售价格或许在150-200美元。苹果的iPhone与三星的Galaxy价格通常是其两三倍。

联想的智能手机销量大幅增加主要得益于中国市场，近期成为中国市场第二大品牌，仅次于三星。不过奇怪的是，我在上海街头却没见到多少联想手机，该品牌仍被视为低端。

我猜测联想的手机主要卖到了三线城市或更小的城市，那里的消费者希望用智能手机上网，但对价格更为敏感。如果是这样的话，联想针对发展中国家市场的智能手机扩张战略确实不错，近期联想开始在印尼、俄罗斯、菲律宾和越南销售智能手机。

寻找低端智能手机的商机不见得就是个不好的策略，但存在一个主要问题：华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等本土竞争对手也在采取类似策略。中兴刚刚宣布今年将智能手机出货量提升50%的计划，华为近期也上升为全球第三大智能手机制造商。

我估计未来两年这些巨头将在有限的低端市场里展开激烈的竞争。联想已经表示，最初将以牺牲盈利的代价抢占全球智能手机市场份额。而华为与中兴也非常激进，因此低端智能手机行业或出现激烈的价格战，最终可能会有一两家巨头离场，或大幅削减其市场规模。

一句话：联想积极进军低端智能手机市场料与华为和中兴通讯狭路相逢，未来两年料出现激烈的价格战。

**中华英才网陷入裁员风波**

中国员工很快就发现，在大型外企工作不一定是铁饭碗，即使是在全球最大在线招聘公司巨兽（Monster Worldwide）MWW.N这样的企业。在宣布通过出售中华英才网退出中国市场计划不到3个月后，巨兽很快就发现有些中国员工竟然没想过裁员之事，而且部分员工还拒绝接受公司的补偿计划。

此事与去年发生在摩托罗拉的情况有几分类似，当时摩托罗拉南京的一些高级工程师拒绝接受裁员补偿，称他们想继续在公司工作。这种情况仅会发生在中国，由于对知名外企抱有很高期望，加上受大型国企铁饭碗思想的影响，许多人认为在知名外企工作，也就相当于端上了铁饭碗。

毫无疑问，这是与现实完全脱节的想法，而且任何生活在中国之外的人都知道西方知名企业经常进行这样的重组和裁员，而这也是它们维持全球领导地位的原因之一。但是，多数中国人实际上尚未意识到这一点，结果是尽管诸多警示信号表明裁员即将降临，当他们从西方雇主那儿收到裁员通知时，多数人还是会惊讶不已，有人甚至十分排斥。

我们先来看看最新的人力资源噩梦，而此事就发生在从事人力资源业务的公司，十分具有讽刺意味。媒体报导称，中华英才网执行裁减约一半北京总部人力的计划，并会按照员工工作时间给予补偿。去年11月，巨兽宣布重大重组方案，当中包括出售大多数全球资产，致力于改善核心的美国业务。

与此同时，巨兽指明寻求出售中华英才网。2005年，巨兽通过一系列购股交易开始收购中华英才网，最终以2.25亿美元的总价全盘接手了该公司。不过，据悉在巨兽宣布计划出售该公司时，后者仍处于亏损状况。

我们再来看看目前的情况。中华英才网最新裁员目的明显在于推动公司更快扭亏，这与巨兽寻求出售该公司的目的相符。但是问题在于，媒体报道该公司被裁员工拒绝接受补偿计划，而未被裁掉的员工主动希望被解职，并从周二晚上开始在公司静坐。据悉，抗议的员工还扣住了中华英才网的一名高管和一名巨兽从美国派来处理此事的高管，不让这两人离开。

当然，每个国家都有此类劳工相关问题，尤其是涉及到裁员和降薪时，但像员工静坐抗议裁员及扣留公司高管，似乎只是中国特有的现象。报导未透露这样的僵局是否已得到解决，这些员工采取极端手段无非是为了得到更高的补偿。

还有就是，此事表明外企在中国进行裁员降薪等举措时，面临着很大的风险，可能会遇到员工方面的顽强抵制。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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