《阳歌专栏》乐视网CEO回国 股价强势回升

图为安徽合肥一家券商机构内投资者在查看电脑上的股票信息。 REUTERS/Jianan Yu

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**乐视网CEO回国 股价强势回升**

一句话：乐视网CEO贾跃亭再次露面，料提振公司股价短暂上行，但监管机构打压民营视频网站引发的担忧料令股价再次承压。

乐视网(300104.SZ)董事长兼CEO贾跃亭数周未露面引发各种传言，拖累公司股价表现；但他在北京某医院病房与机构投资者交流后，乐视网的股价强势回归。乐视网停牌一个多月后周一复牌，以涨停报收。周二再度上涨，收复了10月出现有关贾跃亭消失的报导后乐视网股价的全部跌幅。

我不想试图理解中国股市，因为中国股市非常动荡，投资者心态的快速变化很容易引发股价大幅震荡，乐视网显然也不例外。中国股市上个月开始大幅上涨，乐视网目前只是在追赶停牌期间落下的涨幅。乐视网股价可能还有一些涨幅，但只要股市失去上涨势头，乐视网料迅速回落。

10月，有人开始注意到贾跃亭夏季前往美国后数月未归。随后有传言称，他是为了避免在中国反腐运动中因可能存在的不当行为被拘或遭到盘问。上周开始，有报导称贾跃亭已经回国，在北京一家医院接受治疗。他的病情不明，但这可能是他长期不露面的原因之一。最新报导称，贾跃亭近期在香港接受手术切除毒瘤，病情好转后医生允许他回到北京的一家医院继续接受治疗。

为了在股票复牌前击退所有谣言，贾跃亭在病房与机构投资者进行了交流。他表示希望很快回到工作岗位，并详细谈及了乐视网近期的表现，包括一系列新动作。

乐视网宣布将收购旗下的乐视影业。乐视网原本打算让乐视影业独立运营，最终自行上市，但现在改变了主意。我觉得这样的进展是中性的，因为随着监管部门加强对进口产品的监管，很多视频网站都在争相开发独家节目资源。

我觉得乐视网的长期前景没有多大改变。贾跃亭重新露面、似乎也没有陷入法律纠纷显然是正面的。但他的健康仍将是个问题，因为他显然试图展现最好的一面给投资者。

监管机构对乐视网和优酷土豆YOKU.N等民营视频网站的打压也是一大不确定性，这迫使他们重新考虑发展计划，令他们的股价承压。打压的目的是确保民营视频网站无法直接与传统的国有电视台竞争，这意味着一旦中国股市失去上涨势头，乐视网的股价几乎肯定会再次面临压力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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