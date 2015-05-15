《阳歌专栏》传言优酷土豆可能与爱奇艺合并

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**传言优酷土豆可能与爱奇艺合并**
一句话：优酷土豆和爱奇艺合并的可能性看起来很大，因为对两家公司都很好，能打造出明确的行业龙头挑战乐视网和传统的电视台。
优酷土豆YOKU.N与爱奇艺合并的传言推动优酷土豆的股价在最近一个交易日大涨17%，4月初以来股价接近翻番。
传言来源很模糊，但我觉得很有可能确有此事，因为这看似符合优酷土豆CEO古永锵的作风；他非常务实，如果合并在财务上说得通，他会认真考虑。
报导并未说明双方公司内的任何特定的消息来源，但是指出，如果双方达成协议，优酷土豆将从美国退市回归国内市场。尽管阿里巴巴(BABA.N)和百度等互联网巨头股价表现很好，小型中资互联网企业的股价在过去几年里始终表现不振，越来越多的这类企业寻求回归A股。
优酷一度颇受投资者青睐，2010年底上市后不久股价即突破60美元。2011年优酷与土豆合并，打造出明确的行业龙头。但由于公司无法实现盈利，股价此后一直低迷。今年3月股价触及13美元附近的纪录低点。
竞争对手乐视网(300104.SZ)的表现则完全不一样，股价从去年底开始大涨，目前的市值远高于优酷土豆。需要指出的是，乐视网盈利能力很强，因此更加吸引投资者。
优酷土豆与爱奇艺的合并显然是强强联合，这两家行业排名前五的企业合并，有望从乐视网手中夺回行业龙头的地位。如果两家公司合并，我认为百度将成为大股东，持股比例在30-40%。合并后的公司将在A股重新上市，市场人气将远高于在纽约上市的水平。
阿里巴巴可能是合并的障碍，去年与云锋基金联手出资12.2亿美元收购了优酷土豆18.5%股份。除优酷土豆外，阿里巴巴不再拥有大规模在线视频资产，因此可能不愿出售，因为也在试图打造娱乐业务。我认为一家在线视频公司不能同时有阿里巴巴和百度两个大股东。
我认为合并的可能性很大，因为百度和优酷土豆都希望合并。爱奇艺不是上市企业，并不披露财务数据，但我强烈感觉该公司也在亏损。因此合并可能打造出能够获利的企业规模。如果两家公司合并，新公司不但能挑战乐视网，还会对中国传统的电视台形成重要的竞争。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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