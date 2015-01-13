《李欢专栏》脱增向存是去杠杆必由之路

（本文由路透特邀专栏作家、资深市场人士李欢供稿，仅代表本人观点）

许多人会有这样的生活经验，买东西时，优先买一手的，万不得已才买二手货。比如买了辆新车，开了小半天不满意，但是想要卖掉可能就要吃不小亏了。买新房子，可选的余地大，而且放心；买二手房，总担心点什么是自己不知道的。

今天我想讨论的是宏观投资中增量资产和存量资产的区别。一般情况下，经济社会更倾向于追求并形成增量资产。普遍的价值观认为，追求增量资产才是实体经济，才是投资。而追求存量资产，往往不被认为是搞实体经济，而与“投机”“炒作”划上等号。

这种分野不完全准确，但有相当的道理。追求增量资产，比如把石头煤块变成钢筋水泥以至车子房子，实际上是“与天斗，与地斗”，是向“自然要效益”，把没用的东西变成有用的。整个“蛋糕”圆满，价值链上的芸芸众生或多或少都能得甜头。但追求存量资产，实际上是“与人斗”，“向人要效益”，把别人有用的变成自己更有用的，直接涉及原所有者和新所有者之间的博弈和争夺，投机性很强，而价值空间比较小。最典型的例子，拓荒往往比拆迁高效得多，到城郊征地也比旧城改造更容易（大型的地产商如万科几乎从来不做旧城改造）。因此，经济发展更多地靠追逐增量资产，存量资产的重新配置只是辅助手段。

但老祖先说过犹不及。如果过分地追逐增量资产，过度投资，容易形成产能过剩。此时，再追逐增量资产，可能会血本无归。在这种情况下，社会氛围则可能倒转，大量规避实体经济的资金，可能会转而追逐存量资产。

这正是近期大家热议的“脱实向虚”。但窃以为，“脱增向存”的说法更准确。大量储蓄资金回避增量资产，转而“围剿”二级市场的存量资产，不再顾及那只是“二手货”。2014年，证券二级市场上可谓是“股债双牛”。

如图一：中债全价指数 VS hs300指数 link.reuters.com/puw73w

由于该过程非常重要，让我们做一番略显枯燥的理论探讨。首先回归基本的经济过程，所谓经济，无非是利用资源，形成产出（数量体现为GDP）。这些产出中相当部分当期被消耗掉，而剩下的部分形成储蓄。储蓄通过投资能够形成资本（包括住房、基础设施、厂房等），资本在未来可能能够创造出更多的产出，从而造成产出（GDP）的增长。在新创造的产出中，有相当部分最终分配给资本所有（另外的当然就分配给劳动了）。

由于储蓄的所有者和投资的主体并不匹配，因此金融活动在其中发挥了重要作用。金融的作用在于通过一定的形式（金融产品）把资金（或者说流动性）从储蓄者转移给投资者支配，从而使储蓄真正转化为投资，另一方面要让投资的回报在储蓄者和投资者之间进行合理的分配。这说起来很抽象，现实中很常见。因为最重要的金融形式就是借贷，储蓄者主要通过借钱给投资者的形式实现储蓄和投资的转化。在储蓄者和投资者的这一合作中，他们分享了投资带了的回报：储蓄者得到固定的利息，而投资者得到剩余的部分。由于投资是个复杂工作，投资者相当费事，也承担了更多的责任，而储蓄者只需坐收渔利还有投资者劣后保护，因此一般而言投资者得到的比储蓄者要多一些。从供需上看，储蓄者一般情况下处于相对弱势的地位。

为了产生更多的产出，投资者需要“做空资金”并“做多资产”，主要是形成增量资产：更多的房子，更多的公路，更多的工厂，更先进的设备和技术，等等，到此，资金“出虚入实”，进入实体经济。如果是通过借贷形式实现的，这一过程可以看作是一个加杠杆的过程。

但投资形成增量资产之后，并不必然产生增量的回报。在特定的时期，增量资产形成的产能不能够被经济系统所消化，形成了产能过剩。此时，继续通过借贷投资形成增量资产，可能会血本无归。因此储蓄者（贷方）开始风险规避，不愿意再将资金借给投资者，或者是索要更高的溢价。部分投资者（借方）会知难而退，放弃追逐增量资产，并最终调整产能过剩的局面。

但在这过程中，可能出现一种特殊的情况：投资可能刚刚完成一半，必须继续投入避免烂尾；大量前期的债务必须再融资。此时，投资者和储蓄者的处境倒转：储蓄者可能异常强势，现金为王；而投资者必须吃眼前亏，以保全性命。这对社会而言也是痛苦过程。

手上有现金的储蓄者此时在分配中占尽优势，他们从投资者那里得到了很多，但却不敢把资金再借给投资者。此时，会发生经济很差、但利率畸高的情况。激烈的情况下，会导致信用危机甚至通货紧缩。这实际上正是此前我国所经历的局面。

经济在艰难中前进。GDP仍然每天都在创造，储蓄者的资金仍在积累。由于产能过剩，储蓄无法通过追逐增量资产的形式进入实体经济，边际上更多的资金转而追逐存量资产。形成脱增向存的大趋势。现实中，原有形成增量资产的部门主要是房地产和融资平台（所谓的大房产和大地产部门），金融工具体现为理财、信托等非标产品。当部分理财和信托资金脱离大部队，降低收益预期并追求更安全的存量资产时，主要的存量资产类别债券和股票市场都发生了翻天覆地的改变。

如何看待脱增向存的局面呢？感情上，这是让人难以接受的。踏踏实实、辛辛苦苦的实业投资者，此时在流血流泪、痛苦挣扎。而投机势力崛起，不事“正业”的投机者却赚得盆满钵满，社会性迷茫，投机气氛浓厚。

但理性地说，脱增向存是去杠杆的必经阶段。在现代经济发展的过程中，原有的资产类别（当前是房地产）相对过剩，经济无法再扩大。而一时间，又没有新的增量资产类别（比如新能源、新材料）能够加入到生产可能性边界。此时经济必须经历去杠杆，降低各方面的成本，提高效率。等到新技术新制度得到突破，新的增量资产或者新的生产方式加入到生产可能性边界中，经济又将迎来增长和繁荣。

从乐观的视角看，存量资产的繁荣，可以看作是金融活力的“保温炉”。一旦有效的新技术、新制度出现，新的增量资产成为可能，存量资产的“热度”能够直接传导到新的行业和部门，以最快的速度实现经济结构调整。

脱增向存最重要的意义在于让我们知道自己在哪。脱增向存是实体经济正式去杠杆的最直接信号。实体经济中，有些部门在去杠杆，有些在逆势加杠杆，总量上很难观测和判断。利率作为价格指标应该是比较合适和可得的，但利率体系五花八门，如果必须在大量的利率中找到一个“基准”的话，我会选择股份制商业银行短期理财产品收益率。图二可以看到，2014年至今，理财产品收益率趋势性下行。这反映了储蓄者强势地位软化的趋势。从这一点来看，2014年可以看作是去杠杆元年。

图二：股份制银行短期理财产品预期收益率 link.reuters.com/quw73w

2015年会怎样？我的预测是，经济进一步去杠杆。在此前的专栏中我已经讨论过，一般企业部门在2012-2013年就开始去杠杆，但地方政府所控制的融资平台逆势加杠杆，扭曲了宏观去杠杆的趋势。直到2014年，我们才看到宏观整体的去杠杆的信号。

一般的认为，融资平台是预算软约束主体，带有浓厚的非市场化特征，受到了各界的口诛笔伐。预算软约束大量存在也是央行迟迟不宽松的主要原因。我的观点是，软约束不是不约束。在现代经济体中，最终谁都逃不过市场的约束。用这句话形容融资平台是很贴切的：娃是个好娃，就是反应慢点。

地方政府和融资平台的短视和冒进是不可否认的。尽管学界看得很清楚，在2012年和2013年，原有的依靠房地产的经济发展模式已经是穷途末路，但在土地出让金收入高增长的情况下（2012年2.7万亿，2013年3.9万亿），地方政府和融资平台是不可能放慢脚步的。但2014年，土地出让收入锐减（中国指数研究院发布的报告显示2014年全国300城市土地出让金总额同比下降27%），这对地方政府和融资平台追逐增量资产的约束会越来越大。直接的约束在于，财政部发力（43号文），通过强化财政纪律，约束融资平台的作为。在地方政府的预算赤字大幅收窄的情况下，中央政府很可能出台大量的刺激措施为经济托底，但不能改变总体去杠杆的趋势。

在经济进一步去杠杆的情况下，脱增向存的趋势仍将继续。在此过程中，各类别资产如何演绎？限于篇幅，下一篇专栏再讨论，敬请关注。（完）

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