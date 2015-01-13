《李歡專欄》脫增向存是去槓桿必由之路

（本文由路透特邀專欄作家、資深市場人士李歡供稿，僅代表本人觀點）

許多人會有這樣的生活經驗，買東西時，優先買一手的，萬不得已才買二手貨。比如買了輛新車，開了小半天不滿意，但是想要賣掉可能就要吃不小虧了。買新房子，可選的餘地大，而且放心；買二手房，總擔心點什麼是自己不知道的。

今天我想討論的是宏觀投資中增量資產和存量資產的區別。一般情況下，經濟社會更傾向於追求並形成增量資產。普遍的價值觀認為，追求增量資產才是實體經濟，才是投資。而追求存量資產，往往不被認為是搞實體經濟，而與“投機”“炒作”劃上等號。

這種分野不完全準確，但有相當的道理。追求增量資產，比如把石頭煤塊變成鋼筋水泥以至車子房子，實際上是“與天斗，與地斗”，是向“自然要效益”，把沒用的東西變成有用的。整個“蛋糕”圓滿，價值鏈上的蕓蕓眾生或多或少都能得甜頭。但追求存量資產，實際上是“與人斗”，“向人要效益”，把別人有用的變成自己更有用的，直接涉及原所有者和新所有者之間的博弈和爭奪，投機性很強，而價值空間比較小。最典型的例子，拓荒往往比拆遷高效得多，到城郊征地也比舊城改造更容易（大型的地產商如萬科幾乎從來不做舊城改造）。因此，經濟發展更多地靠追逐增量資產，存量資產的重新配置只是輔助手段。

但老祖先說過猶不及。如果過分地追逐增量資產，過度投資，容易形成產能過剩。此時，再追逐增量資產，可能會血本無歸。在這種情況下，社會氛圍則可能倒轉，大量規避實體經濟的資金，可能會轉而追逐存量資產。

這正是近期大家熱議的“脫實向虛”。但竊以為，“脫增向存”的說法更準確。大量儲蓄資金迴避增量資產，轉而“圍剿”二級市場的存量資產，不再顧及那只是“二手貨”。2014年，證券二級市場上可謂是“股債雙牛”。

如圖一：中債全價指數 VS hs300指數 link.reuters.com/puw73w

由於該過程非常重要，讓我們做一番略顯枯燥的理論探討。首先回歸基本的經濟過程，所謂經濟，無非是利用資源，形成產出（數量體現為GDP）。這些產出中相當部分當期被消耗掉，而剩下的部分形成儲蓄。儲蓄通過投資能夠形成資本（包括住房、基礎設施、廠房等），資本在未來可能能夠創造出更多的產出，從而造成產出（GDP）的增長。在新創造的產出中，有相當部分最終分配給資本所有（另外的當然就分配給勞動了）。

由於儲蓄的所有者和投資的主體並不匹配，因此金融活動在其中發揮了重要作用。金融的作用在於通過一定的形式（金融產品）把資金（或者說流動性）從儲蓄者轉移給投資者支配，從而使儲蓄真正轉化為投資，另一方面要讓投資的回報在儲蓄者和投資者之間進行合理的分配。這說起來很抽象，現實中很常見。因為最重要的金融形式就是借貸，儲蓄者主要通過借錢給投資者的形式實現儲蓄和投資的轉化。在儲蓄者和投資者的這一合作中，他們分享了投資帶了的回報：儲蓄者得到固定的利息，而投資者得到剩餘的部分。由於投資是個複雜工作，投資者相當費事，也承擔了更多的責任，而儲蓄者只需坐收漁利還有投資者劣後保護，因此一般而言投資者得到的比儲蓄者要多一些。從供需上看，儲蓄者一般情況下處於相對弱勢的地位。

為了產生更多的產出，投資者需要“做空資金”並“做多資產”，主要是形成增量資產：更多的房子，更多的公路，更多的工廠，更先進的設備和技術，等等，到此，資金“出虛入實”，進入實體經濟。如果是通過借貸形式實現的，這一過程可以看作是一個加槓桿的過程。

但投資形成增量資產之後，並不必然產生增量的回報。在特定的時期，增量資產形成的產能不能夠被經濟系統所消化，形成了產能過剩。此時，繼續通過借貸投資形成增量資產，可能會血本無歸。因此儲蓄者（貸方）開始風險規避，不願意再將資金借給投資者，或者是索要更高的溢價。部分投資者（借方）會知難而退，放棄追逐增量資產，並最終調整產能過剩的局面。

但在這過程中，可能出現一種特殊的情況：投資可能剛剛完成一半，必須繼續投入避免爛尾；大量前期的債務必須再融資。此時，投資者和儲蓄者的處境倒轉：儲蓄者可能異常強勢，現金為王；而投資者必須吃眼前虧，以保全性命。這對社會而言也是痛苦過程。

手上有現金的儲蓄者此時在分配中占盡優勢，他們從投資者那裡得到了很多，但卻不敢把資金再借給投資者。此時，會發生經濟很差、但利率畸高的情況。激烈的情況下，會導致信用危機甚至通貨緊縮。這實際上正是此前我國所經歷的局面。

經濟在艱難中前進。GDP仍然每天都在創造，儲蓄者的資金仍在積累。由於產能過剩，儲蓄無法通過追逐增量資產的形式進入實體經濟，邊際上更多的資金轉而追逐存量資產。形成脫增向存的大趨勢。現實中，原有形成增量資產的部門主要是房地產和融資平台（所謂的大房產和大地產部門），金融工具體現為理財、信托等非標產品。當部分理財和信托資金脫離大部隊，降低收益預期並追求更安全的存量資產時，主要的存量資產類別債券和股票市場都發生了翻天覆地的改變。

如何看待脫增向存的局面呢？感情上，這是讓人難以接受的。踏踏實實、辛辛苦苦的實業投資者，此時在流血流淚、痛苦掙扎。而投機勢力崛起，不事“正業”的投機者卻賺得盆滿缽滿，社會性迷茫，投機氣氛濃厚。

但理性地說，脫增向存是去槓桿的必經階段。在現代經濟發展的過程中，原有的資產類別（當前是房地產）相對過剩，經濟無法再擴大。而一時間，又沒有新的增量資產類別（比如新能源、新材料）能夠加入到生產可能性邊界。此時經濟必須經歷去槓桿，降低各方面的成本，提高效率。等到新技術新制度得到突破，新的增量資產或者新的生產方式加入到生產可能性邊界中，經濟又將迎來增長和繁榮。

從樂觀的視角看，存量資產的繁榮，可以看作是金融活力的“保溫爐”。一旦有效的新技術、新制度出現，新的增量資產成為可能，存量資產的“熱度”能夠直接傳導到新的行業和部門，以最快的速度實現經濟結構調整。

脫增向存最重要的意義在於讓我們知道自己在哪。脫增向存是實體經濟正式去槓桿的最直接信號。實體經濟中，有些部門在去槓桿，有些在逆勢加槓桿，總量上很難觀測和判斷。利率作為價格指標應該是比較合適和可得的，但利率體系五花八門，如果必須在大量的利率中找到一個“基準”的話，我會選擇股份制商業銀行短期理財產品收益率。圖二可以看到，2014年至今，理財產品收益率趨勢性下行。這反映了儲蓄者強勢地位軟化的趨勢。從這一點來看，2014年可以看作是去槓桿元年。

圖二：股份制銀行短期理財產品預期收益率 link.reuters.com/quw73w

2015年會怎樣？我的預測是，經濟進一步去槓桿。在此前的專欄中我已經討論過，一般企業部門在2012-2013年就開始去槓桿，但地方政府所控制的融資平台逆勢加槓桿，扭曲了宏觀去槓桿的趨勢。直到2014年，我們才看到宏觀整體的去槓桿的信號。

一般的認為，融資平台是預算軟約束主體，帶有濃厚的非市場化特征，受到了各界的口誅筆伐。預算軟約束大量存在也是央行遲遲不寬鬆的主要原因。我的觀點是，軟約束不是不約束。在現代經濟體中，最終誰都逃不過市場的約束。用這句話形容融資平台是很貼切的：娃是個好娃，就是反應慢點。

地方政府和融資平台的短視和冒進是不可否認的。盡管學界看得很清楚，在2012年和2013年，原有的依靠房地產的經濟發展模式已經是窮途末路，但在土地出讓金收入高增長的情況下（2012年2.7萬億，2013年3.9萬億），地方政府和融資平台是不可能放慢腳步的。但2014年，土地出讓收入銳減（中國指數研究院發布的報告顯示2014年全國300城市土地出讓金總額同比下降27%），這對地方政府和融資平台追逐增量資產的約束會越來越大。直接的約束在於，財政部發力（43號文），通過強化財政紀律，約束融資平台的作為。在地方政府的預算赤字大幅收窄的情況下，中央政府很可能出台大量的刺激措施為經濟托底，但不能改變總體去槓桿的趨勢。

在經濟進一步去槓桿的情況下，脫增向存的趨勢仍將繼續。在此過程中，各類別資產如何演繹？限於篇幅，下一篇專欄再討論，敬請關注。（完）

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