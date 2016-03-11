《HOME专栏》LME铝合约现新异常？

2012年9月26日在江苏无锡拍摄的一家铝锭仓库。 REUTERS/Aly Song

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月10日 - 一个市场如何能在背负数百万吨过剩库存的同时，还存在几乎持续不断的紧俏倾向？

这便是铝市场、或者说至少是伦敦金属交易所(LME)铝产品提出的难解之谜。

LME近月合约价差刚刚经历了又一波剧烈动荡。

最严重的时候是2月29日，当时3月交割日期前三周铝借入成本达到了每吨29美元。

而单日借入成本则在3月3日达到每吨近8.5美元的水平。

现货铝与指标三个月期铝价差今年迄今处于逆价差的时间差不多是处于正价差的两倍。

然而这样一个市场却存在着大规模的旧有库存。由于其中多数为场外“隐性”库存，其规模有多大主要只能靠猜测。不过几乎可以肯定的是其规模不小于1,000万吨。

观察近月以外的合约表现，LME期铝处在一般与商品市场库存充裕相关联的正价差状态。

但这显然是不太对劲儿。

或许现实情况是，数月某人一直持有大量LME库存，利用这一条件向空仓展期施压。

但这种情况本身或许也表明，LME铝合约发生了更为根本的问题。

我们曾经有过这样的经历。前次出现在LME价格与实物溢价脱节时，此次是在近月品种与远月品种价差脱节时。

令人担忧的一个可能性是，LME对于前次问题的解决方案，也就是着手处理交割系统漫长的排队出仓队伍问题，而如今这正在造成全新的问题。

**谁拿到所有的LME铝金属？**

截至周二收盘时，有一家实体正握有LME系统中50-80%的“活跃”库存。

这将使其持有143万至229万吨之间的仓位。

这对在LME铝市场进行交易的人说，并非新鲜事。

仓位持有由一家独大的情况已持续了数月之久，尽管每次金属数量都大幅波动。

如果你是LME铝市场人士，你就会知道是谁一家独大。如果你不知道，那也没什么大不了。我们只能说，持有者不是一家器具制造商。而这样的多仓量，必须是口袋很深的业者才行。

而且，我们这位“神秘多头”并未打破任何LME的规定。LME没有禁止这类大额仓位的规定，但有对其可能遭到滥用做出限制。在这种情况下，大规模持仓者必须以规定的利率借给空方。

再者，LME的合规部门将会和铝多头大户定期保持联络。

显而易见的是，大户对于不断地持有如此大量的铝仓位所给出的解释，LME感到满意。否则的话，大户将无法如此大量持有。

**资金流出，库存下降***

挤压LME期铝近月合约变得越来越容易。

首先，将投资资金从大宗商品领域撤出，尤其是被动式指数投资者撤资，令基金获得用于多头展期的资金减少。

其次，LME仓库基本库存流动性在稳步下降。

未被预定提出实货的“活跃”库存，在12月触及七年低位163万吨。

今年价差持续吃紧，令该数据反弹至目前的287万吨，因之前取消的库存重新入库，受打击的空头向该系统存入新的库存。

但上述数据并非均可适用于LME仓位结算。其中部分被锁定在长期融资交易。

“自由流动”的库存方可作为LME仓位结算之用。这一信息并不公开，但利差吃紧的情况显示，这类库存也在下降。

**流出加速**

尽管当前还有一些铝流入LME注册仓库，但对于LME库存来说，中期来看将继续下降，无论是对于大额库存还是注册仓单库存。

个中缘由正是LME愈发严苛的解决排队问题的规则在发挥作用。

即便新的铝库存入库，但出库的数量也在不断增加。

排队时间最长的注册仓库荷兰弗利辛恩(Vlissingen)每日出库率(load-out rate)从每日3,000吨提高到4,000吨。

这是因为该仓库运营商Pacorini正在遵循改进后的LME提货新规。

弗利辛恩出货将从下月起再度加速，因为届时将出台新规定，对遭排队锁住的金属的租金设限。

虽然不是所有金属都是这样，但如今大部分金属都倾向于场外库存，因其比LME库存要便宜得多。

对于金属库存融资者而言，仓库租金是唯一最大的变动成本。

库存融资对于任一商品市场来说都是一项核心功能。不妨想一下没有这一功能、1,000多万吨铝涌向实货市场会产生什么后果。

LME铝库存和价差图表： tmsnrt.rs/1pacOo0

**面临恶性循环？**

但这种融资功能可能会令当前的LME铝市产生恶性循环。

撇开各个近月期约的乱象不谈，其他的远期合约仍提供融资机会。

随着最新一轮的紧俏情况消退，整体曲线转而更接近线性正价差，那将变得更加诱人。

铝货一交割登入LME仓单后，很快就会被买走，然后再度被取消仓单，准备转移至较廉价的场外库存。

从5月起，那些打算将库存移出LME仓储体系的人有福了，届时出仓速度将更加迅速，如果正位于排队出仓的队伍当中的话，最起码仓租也会大幅下降。

对于出仓速度将加快的承诺，使得铝期约更容易受到过去两个月出现那种强势仓位价差压力的伤害。

解除压力的唯一途径就是让市场进入逆价差，以吸引更多铝进入LME仓储。

这种模式自行重覆上演已有两年时间。

但库存下降意味着每一次逆价差都必须走阔，以吸引场外库存脱离融资交易，重返LME体系。

除非强势的多头弃守，否则很难看到这种循环会有破解的一天。即使目前的多头脱手变现，在LME库存持续流入场外库存的情况下，另一个多头也可以轻易如法炮制。

LME交割的诸多问题，看来将持续不利于铝市，只是问题已经跟上一回完全不同。

如果之前异常状况的解决方法，成为引发新问题的主因，那真是讽刺到极点了。(完)