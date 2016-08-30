《HOME专栏》LME铜库存飙升与中国铜出口加速关联密切 孰因孰果？

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦8月26日 - 目前又有一大波铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。
本周LME新增铜库存总计73,325吨，将该交易所铜库存总量推高至271,575吨，为去年10月以来最高水平。
至于这些铜从何而来，并不是什么大谜团。LME新加坡和韩国仓库飙升的流入量与中国的铜出口规模大致对应。
而且从某种程度上讲，这只不过是过去几个月库存再平衡的一种延续，将中国今年稍早囤积的高库存注入库存大降的LME系统中。
但是和6月初LME流入量增长小高潮不同的是，这一次伦敦期铜近月合约并未见到明显的多空大战痕迹。
如果没人在被迫针对空仓交割金属，另一个可能的解释就是，这是中国在挤出过剩金属。
若果真如此，则将意味着，已经在供应链原材料阶段明显可见的铜过剩，最终开始在精炼铜环节显现出来。
2016年中国精炼铜出口图表：tmsnrt.rs/2bnKQDl
2016年中国铜出口及LME仓储铜流入图表：tmsnrt.rs/2bU4N2u
**LME入仓 VS 中国出口**
在北半球夏季制造活动放缓期间，LME的铜库存呈增长趋势，并非罕见现象。
金属登记仓单活动散布于众多LME交割点，包括英国的Hull，西班牙的Bilbao以及美国的几个地点，也符合这种模式。
但真正突出的是新加坡和韩国交割点的金属入仓流量加速。自6月初以来，新加坡接收了近9.5万吨铜，韩国接收了10.3万吨。
在同期的中国铜出口数据中，新加坡和韩国都很突出。
海关数据显示，自3月中国铜出口首次开始加速以来，中国对新加坡和韩国的铜出口分别为8.9万吨和7.6万吨。在中国铜出口中，对新加坡和韩国的出口占到近60%。
中国铜出口量与LME铜入库量之间的连动关系并非完全贴合，但整体来看，呈现铜流出中国，然后出现在最方便运抵的LME交割地。
问题是，这些铜究竟是被需求吸引流出中国，还是因乏人问津而被挤出中国。
**吸引力...？**
6月初LME仓库的一小波铜库存流入急升，充满了空头面临交割轧仓的特征。
而当前入仓量激增的一个明显特点是，LME价差并没有出现和6月初类似的紧张局面。
的确，LME市场头寸报告显示，截至周三，一个主导性地位的多头持有50-80%未注销库存及40-50%的现货仓位。
但自从6月初的多空激战以来，近月合约就处于温和正价差(远期升水)状况。现货-三个月期约价差曾在5月底一度走阔至每吨27美元的逆价差。到周四收盘时，这个正价差只有每吨9美元。
现货和9月合约价差在过去几日有所收紧，但仍处于基本持稳的水准
换句话说，目前因为LME价差而吸引铜金属入仓的动力很弱。
但这并不是说目前没有任何吸引力，而应该说这些吸引力是以亚洲地区LME仓库运营商提供优惠的形式出现。
但这一特定的吸引力只有在足以与现货升水竞争的情况下才有效，而最重要的现货升水竞争对象就是在中国。
**....还是排挤？**
而实际情况似乎正是如此。
根据LME经纪商Triland Metals的资料，交付至中国的铜价较LME现货升水目前在每吨45-50美元的低档。
要了解这个数字的意义，先看看另一个价格--2016年智利国家铜业公司(Codelco)交付到中国的铜金属“指标”升水设在每吨98美元。
而中国内地市场也没有任何铜货紧俏的迹象，Triland指出，中国国内铜价升水结构大致与上海期交所近月合约持平。
这些都告诉我们，中国市场目前的现货精炼铜供应似乎相当充足，甚至供应过剩。
中国市场铜供应的充裕程度，已经到了让LME仓储业者即使不能超越中国的升水，大概也能平分秋色，而促成了实货套利。
那么究竟是谁在转移这些铜货？
有些似乎是中国炼铜商自己所为，或至少那些不必支付关税就可出口的铜金属。
中国对泰国、越南及孟加拉等国家的少量铜出口，与LME套利行为之间没有明显关系，因为这些国家都没有隶属LME系统的仓库。
但几乎肯定有另一股铜出口，是由中国保税区的商家操作。
或许这里应该用“再出口”一词。保税区里的铜金属，尚未需要课征增值税(VAT)，可以再转出口而不必受到任何课税惩罚，但是在海关数据里仍然以“出口”形式存在。
**铜太多？**
所以如果中国在挤出过剩的铜，或者至少对铜的吸力没有LME仓库那么大，这对于中国的需求状况有何暗示呢？
事实可能并不像你想像的那么多。
今年上半年中国的铜表观消费量跳增11%。其计算方法综合了产量、进口和可见库存走势因素。
就连最为乐观的多头也不会认为，实际消费增长真的就能这么高。预估范围较为宽泛，但中值只有3%左右。
这说明已经有大量库存累积，有可能是在中国大陆，也有可能是在保税仓库，最有可能是两者皆有。
换句话说，中国的铜库存多多。而且还在越来越满，因为影响这一大规模库存移转的另一因素是，中国7月精炼铜产量增长近10%，今年至今的产量增长8%左右。
这当然是对原材料市场过剩以及铜精矿因此源源流入中国的反映。今年至今中国的铜精矿进口已飙升35%，过去几个月的增速在稳步加速。
今年上半年，这种国内产量飙升与进口需求强劲之间的紧张关系不断升级。
我们现在看到，解决的方式就是通过增加出口和LME库存上升。
目前看来，像是在精矿市场已显然易见但精炼铜市场尚遮遮掩掩的铜过剩，已最终以LME新加坡和韩国仓储上升的具体形式体现。(完)
(编译/审校 刘秀红/侯雪苹/汪红英/张明钧/蔡美珍/艾茂林)
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