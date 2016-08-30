《HOME专栏》LME铜库存飙升与中国铜出口加速关联密切 孰因孰果？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦8月26日 - 目前又有一大波铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。

本周LME新增铜库存总计73,325吨，将该交易所铜库存总量推高至271,575吨，为去年10月以来最高水平。

至于这些铜从何而来，并不是什么大谜团。LME新加坡和韩国仓库飙升的流入量与中国的铜出口规模大致对应。

而且从某种程度上讲，这只不过是过去几个月库存再平衡的一种延续，将中国今年稍早囤积的高库存注入库存大降的LME系统中。

但是和6月初LME流入量增长小高潮不同的是，这一次伦敦期铜近月合约并未见到明显的多空大战痕迹。

如果没人在被迫针对空仓交割金属，另一个可能的解释就是，这是中国在挤出过剩金属。

若果真如此，则将意味着，已经在供应链原材料阶段明显可见的铜过剩，最终开始在精炼铜环节显现出来。

2016年中国精炼铜出口图表：tmsnrt.rs/2bnKQDl

2016年中国铜出口及LME仓储铜流入图表：tmsnrt.rs/2bU4N2u

**LME入仓 VS 中国出口**

在北半球夏季制造活动放缓期间，LME的铜库存呈增长趋势，并非罕见现象。

金属登记仓单活动散布于众多LME交割点，包括英国的Hull，西班牙的Bilbao以及美国的几个地点，也符合这种模式。

但真正突出的是新加坡和韩国交割点的金属入仓流量加速。自6月初以来，新加坡接收了近9.5万吨铜，韩国接收了10.3万吨。

在同期的中国铜出口数据中，新加坡和韩国都很突出。

海关数据显示，自3月中国铜出口首次开始加速以来，中国对新加坡和韩国的铜出口分别为8.9万吨和7.6万吨。在中国铜出口中，对新加坡和韩国的出口占到近60%。

中国铜出口量与LME铜入库量之间的连动关系并非完全贴合，但整体来看，呈现铜流出中国，然后出现在最方便运抵的LME交割地。

问题是，这些铜究竟是被需求吸引流出中国，还是因乏人问津而被挤出中国。

**吸引力...？**

6月初LME仓库的一小波铜库存流入急升，充满了空头面临交割轧仓的特征。

而当前入仓量激增的一个明显特点是，LME价差并没有出现和6月初类似的紧张局面。

的确，LME市场头寸报告显示，截至周三，一个主导性地位的多头持有50-80%未注销库存及40-50%的现货仓位。

但自从6月初的多空激战以来，近月合约就处于温和正价差(远期升水)状况。现货-三个月期约价差曾在5月底一度走阔至每吨27美元的逆价差。到周四收盘时，这个正价差只有每吨9美元。

现货和9月合约价差在过去几日有所收紧，但仍处于基本持稳的水准

换句话说，目前因为LME价差而吸引铜金属入仓的动力很弱。

但这并不是说目前没有任何吸引力，而应该说这些吸引力是以亚洲地区LME仓库运营商提供优惠的形式出现。

但这一特定的吸引力只有在足以与现货升水竞争的情况下才有效，而最重要的现货升水竞争对象就是在中国。

**....还是排挤？**

而实际情况似乎正是如此。

根据LME经纪商Triland Metals的资料，交付至中国的铜价较LME现货升水目前在每吨45-50美元的低档。

要了解这个数字的意义，先看看另一个价格--2016年智利国家铜业公司(Codelco)交付到中国的铜金属“指标”升水设在每吨98美元。

而中国内地市场也没有任何铜货紧俏的迹象，Triland指出，中国国内铜价升水结构大致与上海期交所近月合约持平。

这些都告诉我们，中国市场目前的现货精炼铜供应似乎相当充足，甚至供应过剩。

中国市场铜供应的充裕程度，已经到了让LME仓储业者即使不能超越中国的升水，大概也能平分秋色，而促成了实货套利。

那么究竟是谁在转移这些铜货？

有些似乎是中国炼铜商自己所为，或至少那些不必支付关税就可出口的铜金属。

中国对泰国、越南及孟加拉等国家的少量铜出口，与LME套利行为之间没有明显关系，因为这些国家都没有隶属LME系统的仓库。

但几乎肯定有另一股铜出口，是由中国保税区的商家操作。

或许这里应该用“再出口”一词。保税区里的铜金属，尚未需要课征增值税(VAT)，可以再转出口而不必受到任何课税惩罚，但是在海关数据里仍然以“出口”形式存在。

**铜太多？**

所以如果中国在挤出过剩的铜，或者至少对铜的吸力没有LME仓库那么大，这对于中国的需求状况有何暗示呢？

事实可能并不像你想像的那么多。

今年上半年中国的铜表观消费量跳增11%。其计算方法综合了产量、进口和可见库存走势因素。

就连最为乐观的多头也不会认为，实际消费增长真的就能这么高。预估范围较为宽泛，但中值只有3%左右。

这说明已经有大量库存累积，有可能是在中国大陆，也有可能是在保税仓库，最有可能是两者皆有。

换句话说，中国的铜库存多多。而且还在越来越满，因为影响这一大规模库存移转的另一因素是，中国7月精炼铜产量增长近10%，今年至今的产量增长8%左右。

这当然是对原材料市场过剩以及铜精矿因此源源流入中国的反映。今年至今中国的铜精矿进口已飙升35%，过去几个月的增速在稳步加速。

今年上半年，这种国内产量飙升与进口需求强劲之间的紧张关系不断升级。

我们现在看到，解决的方式就是通过增加出口和LME库存上升。

目前看来，像是在精矿市场已显然易见但精炼铜市场尚遮遮掩掩的铜过剩，已最终以LME新加坡和韩国仓储上升的具体形式体现。(完)