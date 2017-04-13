《HOME专栏》交易量再度下滑 LME束手无策

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦4月12日 - 伦敦金属交易所(LME)刚刚停掉了钢坯合约。

如果你没有注意到此事，也不用担心。该合约自2015年6月以来就没有交易过。一年前，最后一批65吨注册钢坯库存离开了LME仓库系统。

自2008年推出以来，LME多次设法增强该合约的活力，但无济于事。

“LME认为，钢坯合约无法再充当现货市场的有效价格发现工具和风险管理解决方案，”该交易所在4月10日向会员发出的通知中表示。钢坯合约将立即暂停。

对于LME来说幸运的是，它有两个替代产品可以满足钢铁行业的对冲需求。

LME在2015年11月推出的废钢合约似乎表现良好。2017年第一季交易量猛升至54,700口，远高于上年同期的1,729口，截至3月底的未平仓合约达到4,691口，刷新纪录高位。

同期推出的螺纹钢合约也实现稳步增长，只不过增速不同。

和几乎一推出便面临可交付性问题的钢坯合约不同，废钢及螺纹钢合约并非实物结算，而是按第三方指数采用现金结算的月度合约。

LME称，这种模式“更适合钢铁行业的风险管理需求”。

这些钢铁合约的成功，料将鼓励LME将其他合约也朝更标准模式调整。

由于整体大环境仍为规模下降，给LME及其所有者香港交易所(0388.HK)带来压力，要去努力扭转这一趋势。

图表：LME主要合约2017年第一季规模变动 tmsnrt.rs/2oq2Zna

**交易量仍下滑**

今年3月LME日均交易量下滑13.1%，第一季下滑4.6%。

由于今年与去年相比交易日增加，这些数字对实际趋势有所夸大。

以绝对数值来看，2017年第一季交易量“仅仅”下滑1.5%。

问题在于，交易量下滑的趋势几乎不间断地持续了两年多。

最近几个月，钢和钴合约交易量受价格迅猛上涨推动激增。但钢和钴合约的亮丽表现仍不足以弥补LME核心合约交易量的减少。

当然，这样的趋势也有例外情况。

今年第一季镍和锌成交量较上年同期分别增长5.0%和6.8%左右。

但铝合金合约似乎徘徊在崩溃边缘，第一季成交量大幅减少56%。

**核心问题**

面对现实吧！合金合约可以走其它已失败的LME金属合约--比如钼的老路，而不对工业金属整体版图构成任何冲击。

LME所面临的真正问题在于，铝和铜等旗舰金属合约的交易量在下滑。

LME第一季交易量又下降了7.7%，而CME的交易量则增长了25.2%，由于这种鲜明反差，铜已成为LME圈子中改良派的典型。

这一情况似乎在暗示，金属业务已从有着复杂日期系统的LME流向了CME提供的更普通的期货产品。

但事情也许并非那么简单。

如果出于产品结构的原因而造成业务大规模流向CME，那为什么CME的铅和锌合约却停滞不前？这两种金属3月均无成交，而且今年以来铅就一直未成交。

CME最成功的新合约是实货铝溢价系列，这些合约比较像是补充LME铝合约的不足，而非直接挑战LME铝合约。

CME铜合约正在一点一点吸引新业务流入，这已毫无疑问。但另一方面，它直接夺取LME业务到什么程度，已无需讨论。

值得一提的是，全球铜交易的第三大支柱--上海期货交易所，今年以来铜成交量已下降41%。

这是否表示上交所的业务也被CME抢走？或只是投机热钱转入诸如铅市等更刺激的市场？上海期货交易所的铅成交量第一季激增500%。

**微妙界线**

在流动性状况中，除了铜的部分令人困惑，LME成交量整体出现的下降趋势，似乎印证了传统理论派对LME的看法，认为真正的元凶是交易费用调涨，导致业务回流到交易所以外的场外交易市场(OTC)。

例如，在CME合约无明显受惠的情况下，LME铅合约交易量的下滑，很难还有别的解释。

传统派人士认为，如果费用是问题根源，就根本没必要为了停止交易量衰退，而对现有合约进行大规模调整。

钢坯合约失败，或许只因为这从头到尾就是一个有问题的构想，问题根源在于土耳其的实货交割，土耳其的税制根本无法配合保税仓库金属交易。

交易量下降的趋势无疑对LME及其使用客户构成问题，特别经纪商。

但要找出交易量为何一直减少的解答，则困难得多。这牵涉到工业周期、投资周期、费用周期，以及合约结构等综合问题。

真要同情LME的下任执行长，她/他得为这个麻烦解套，还得设法找出不偏向传统派或改革派，工业用户或投机客阵营的微妙中立界线。

幸好大家对这个问题都会出一点力。一份重要讨论报告正在进行当中。

但是否能得出明确答案还有待观察。不过，随着交易量缩水现象逐月持续下去，都将使问题迫切性加剧。(完)