《HOME专栏》仓库租金：一个LME能够解决的结构性问题

2014年10月28日，图为美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月18日 - 有些问题你就是没办法靠自己解决。

伦敦金属交易所(LME)今天进入突发状况下的“持续营运”状况，LME的公开喊价圈内交易转移到伦敦以东的灾后复原据点Chelmsford。

这是因为LME在伦敦金融区芬斯伯里广场的新家大楼发现“一结构问题”。“业主、大楼管理人、结构工程师及其他相关各方(设法)确认问题情节程度、影响及解决对策”之际，至少在7月20日周三之前都无法进入大楼。

不过，其他结构性问题，倒是可以有所作为。

长久以来，LME体系仓库租金一直是引发各方不满的核心问题。

过去，租金问题一直被视为LME本身不太能够控制的结构议题，就像芬斯伯里广场10号大楼的问题一样。

由于没有权力阻止长期以来租金及出仓费用不断调涨现象，LME担心如果试图赋予自身这种力量，可能面临的法律问题。

因此过去20年来默认的政策是放任不管，而非试图劝说仓库运营商自律。

这种情况现在即将发生改变。

LME周四就仓库租金冻结方案进行正式咨询，计划冻涨最高租金费率五年，然后通过与仓库所在国消费者价格指数挂钩，限制未来租金费率涨幅。

**排队背后的问题**

LME过去几年一直在采取措施，逐步缩短等待出库的长队。出库排长队已影响了LME的交割功能。

LME提高了每日最低出仓率，并提出了每种金属的出仓率，出现排队现象的仓库运营商，必须让出仓量超过入仓量，此外，排队出库时间超过30天后，仓库租金将受到限制。

不断加码的避免出仓排队措施已基本见效。截至5月末，只出现过一次排队的情况，发生在荷兰弗利辛恩港(Vlissingen)的LME仓库，该仓库由Access World(之前为Pacorini Metals)运营。

但出仓排队只是LME核心仓库问题的症状。LME核心仓库问题一直是其注册仓库的存储成本与非注册仓库的费用之差。

毕竟，这才是最初出现排长队现象的原因所在。

进行库存融资交易的参与者有寻找最便宜存储场所的动力。由此导致大家纷纷将大量金属、尤其是铝移出成本高昂的LME注册仓库，这令原本设计用于限制生产商，而非限制实货金属近乎无限的融资需求的系统不堪重负。

制造出仓排队长龙的手法最早由底特律仓储运营业者Metro开始、之后由荷兰弗利辛恩(Vlissingen)Access World发扬光大，这也赤裸裸地暴露出LME仓储业务核心的失衡问题。

仓储运营商的客户并不是那些在支付出库费用提取金属出仓前，付出最高租金的人。

仓储商的真正客户是准备将更多金属存储入库的市场参与者，为金属出仓支付最高租金的人，其实是在补贴仓库商，好有能力吸引真正的客户。

在这个颠倒行事的世界里，出仓费用无关乎出仓成本，只是仓储商的一个创造收入工具，用来支应刺激金属入仓的优惠利诱。

仓储商在招揽新金属入仓方面的竞争厮杀激烈，出库费用的讨价还价空间却是很小。

而且由于“出仓”费用是支持金属入仓业务的经费助力，所以LME仓储租金愈飙愈高的超级涨势背后，是有一个很强烈的经济面理由。任何仓储商如果试图拒绝同流合污，相对于其他收费较高的运营商，自然就会处于劣势。

**两害相权取其轻**

这种有违常理的业务模式导致20年来存储和出仓费用不停上涨。

LME只能靠劝说来试图阻止。2014-2015年时LME呼吁“克制”，压低整个进出库周期的费率增幅，租金费率增幅降至库存加权平均的3%及出仓费用2%。

但在2016年4月至2017年3月租赁周期中，年度费率增幅“克制”得并不明显。加权平均租金上升10%，装运费用为12%， 此前几家运营商获得了降低费用的一次性机会。

因此，LME最终会采取行动，会在在4月讨论稿中详细说明的五种备选举措中选择一个。

目前有待正式磋商的首选方案，或许是破坏性最小的方案。

LME指出，设置收费上限“被视为一项不错的折中方案，也是一项合理的措施，可令市场恢复更现实的费用对比，易于实施，且对仓储公司而言或许也可以接受，仓储业者会有时间赚回大多数之前支付的奖励”。

特别是，将所有LME合约从仓库交货价格(in-warehouse)调整为卡车交货价格(free on truck/FoT，亦即出库价格)这一选项，被认为难度系数过大而无法实施，而且潜在的负面作用也很难预测。

鉴于该选项曾数次被考虑，又因同样的原因而被拒绝，这并不完全出乎意料。

**反应？**

仓储运营商会作何反应呢？

实际会有很多仓储运营商欢迎设置收费上限，当然是低调地欢迎。

由此带来的透明度将把目前设定整体收费这一存在缺陷的方式归为历史陈迹，这种集体欺骗的游戏会出现灾难性的错误。正是因为这样，两家运营商在意识到其所设定的收费过高后，要求特殊豁免，以重新缴纳当前租赁周期年费。

小运营商也会欢迎竞争环境的公平化，因为目前大运营商占了很大便宜。

但主要问题是，会否有人从法律上挑战LME限制收费的权力。

LME一贯不作为的主要原因在于对欧盟竞争法的忌惮。

就其本身而言，LME目前既相信“会赢得任何挑战”，同时也觉得若能在细节上不犯错，就可降低对簿公堂的可能性。

但隐患也确实存在，毕竟设置收费上限必定会影响到众多运营商现有的运营模式。

然而LME需要冒一下险。

这种特殊的结构性问题长久以来一直被听任发展，如果不采取现在这种获得赞同的强力措施，成本的螺旋式上升不延续下去才怪。

别忘了，过去20年就是这样的。

至于芬斯伯里广场的另一项结构问题，靠LME自己的确无能为力。(完)