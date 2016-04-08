《RUSSELL专栏》LNG市场演进可仿效原油 但因性质差异无法完全复制

资料图片：美国马里兰州卢斯比Dominion Cove Point LNG站的输送管道。 REUTERS/Gary Cameron

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/汪红英/徐文焰/李婷仪/陈宗琦

路透澳洲朗塞斯顿4月7日 - 液化天然气(LNG)是否应该变得更像原油那样，拥有规模巨大且流动性高的期货市场，同时生产商、买家和交易商之间又能自由交易？

答案是应该，但是实现的可能性不大，因为LNG和原油存在诸多重大不同，很难完全按照原油的路子走。

我在日前一篇专栏文章中曾指出，如果LNG行业仍维持当前模式，则将很难实现新一波扩张。

在当前模式下，造价极昂贵的项目是由长期销售合约提供资金支持，这些长期合约实际上将买卖双方绑定多达20年，价位则与原油价格挂钩。

当前亚洲现货LNG价格为4.30美元/百万英热单位(mmBtu)，几乎不到两年前的五分之一，而布兰特原油期货在每桶40美元左右，约为2014年6月价位的三分之一。在这种背景下，上述运作方式显然是无法生存的。

LNG生产商面临的部分问题在于，他们需要确保LNG的需求增长。我的看法是，向LNG消费国的下游领域进发，建设(或出资参与)LNG气化站、管道、以及工业和发电等终端用户的应用，才是明智之选。

但美国休斯敦大学鲍尔商学院(Bauer College of Business)的金融和能源市场教授Craig Pirrong并不赞同我提出的垂直整合，而是在他的Streetwise Professor博客上提出了关于另一种方式的有力论证。

Pirrong认为，LNG是一种同质性的大宗商品，能被运输到全世界的任何地方，生产商和买家数量的不断增加将带动流动性增强。

“当前LNG供应过剩状况下唯一令人感到欣慰的是，这加速了流动性的上升。这表明Clyde Russell开出的垂直整合药方恰恰是对供应过剩做出的错误反应，”他写道。

“供应过剩增强流动性。流动性能提升可选择性。而可选择性能创造价值。不要妨碍这种良性发展。顺其自然，不论是短期还是长期都会获得回报，”Pirrong说。

如果LNG市场转为供应过剩能大大增强这种燃料的交易灵活度，那么Pirrong的这种论证是站得住脚的。

LNG定价应该变得更加灵活，长期合约应该成为历史。

与之相似，目的地条款也阻碍了市场发展，此类条款的消失也将支持期货市场发展，无论是以现金结算的指数合约，还是实货交割合约；不过在目前看来，实货交割合约中还不太可能去掉目的地条款。

然而，尽管放开LNG买卖途径将促进市场发展，但LNG交易未必很快就能跟原油市场一样。

**LNG不同于原油**

LNG虽然与原油来源相同，但在长途运输和存储过程中会面临很大问题。

LNG在运输、储存和重新气化的过程中会有升腾气化损耗，这些过程的耗时越长，损失越多。

而原油则没有这样的问题，可以长时间存储，而且目前制约各大洲之间长途输送原油的因素只是船运成本较低。

LNG通过船只运输的每日升腾气化损耗率约为0.1%-0.15%，如果储存在LNG罐中则损耗率更低。

所以即便是澳洲到日本通常为20天的航程，也会损耗掉约3%的货载量。

至于更长的航程，比如从美国墨西哥湾沿岸绕行南非好望角至中国，货物损耗率将更高。

这意味着，就算在一个对交货目的地及定价完全不设限的市场，在全球随意运输LNG的难度也比原油来得高。

LNG也不耐于长期储存，所以，常见于原油的正价差操作或者其他交易策略，对于LNG来说是不可行的。

而有关增加LNG现货市场流动性将可带动需求成长的假设，也值得三思。

在LNG最大消费国日本，LNG需求增长似已触顶，甚至可能已然处于结构性下滑，因日本核电重返运转，火力发电也因仍较天然气发电便宜而增加。

中国的LNG进口量在2015年减少1%，令人大感失望；不过今年1-2月的进口量与上年同期相较增加14.3%。

但中国是否还能达到每年大约6,000万吨的LNG需求，目前仍众说纷纭，即便这样的预估在两年前肯定是无庸置疑的。

假设价格持续偏低，由于印度市场料出现成长，且菲律宾等其他几个LNG进口国兴起，亚洲其他地区的需求出现正面迹象。

但在目前亚洲LNG需求成长无法打包票的环境之下，LNG生产商若想为未来的计划开发市场，则仍有理由向下游拓展。

毕竟沙特(沙乌地)阿拉伯长久以来就是遵循这套模式，在客户与自家市场发展炼油业，甚至再度考虑在中国如法炮制。

所有大型国际油企几乎都拥有自身的下游业务，例如炼厂与加油站等，在诸如澳洲等国，加油站销售牛奶与糖果等商品的利润甚至大于燃料。

石油业的实例表明，在一体质强健的现货市场进行垂直整合不但可行，而且能够发挥作用，LNG行业如果不努力探寻各种提升产品需求之道，等于是自暴自弃。(完)