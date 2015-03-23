《RUSSELL专栏》LNG的结构性供应过剩命运是铁矿石和煤炭的翻版

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/蔡美珍/孙茉莉

路透澳洲朗塞斯顿3月23日 - 在从市场供应紧俏变成结构性供应过剩的过程中，液化天然气(LNG)会步上铁矿石或煤炭价格低迷不振的后尘吗？

亚洲LNG价格似已疲软，而这不仅仅因北半球冬季比平常温暖导致季节性需求较低所造成。

现货价LNG-AS最近略显回升，每百万英热单位(mmBtu)上周交投在7.70美元，高于上月所创下的6.70美元记录低点。

但就算有这波小回升，亚洲LNG价格仍处于2010年以来未曾见过的水平，且远低于2014年2月创下的每百万英热单位20.50美元的高点。

LNG的季节性模式是，价格自第三季开始上涨直至隔年第一季，因受冬季需求增加的推升。然后在下一次涨势再度出现之前，从第一季季末左右开始下滑到第二季夏季需求出现之前。

但是，2014年的模式却完全不是这样。

去年跌跌不休的LNG价格，仅有在12月时出现一小波上涨。而从去年2月的高点至11月低点，跌幅深达54%。

浏览亚洲现货LNG价格图表：link.reuters.com/nyz82w

LNG下滑受累于原油价格类似的崩跌以及暖冬天气，这是不争的事实，不过这些因素并不能解释所有的跌势。

令LNG走势发生变化的是新涌现的供给浪潮，这可能在未来几年变得更为明显。

2014年，艾克森美孚 (Exxon Mobil)在巴布亚新几内亚年产690万吨的LNG项目开始投产，首批船货自昆士兰柯蒂斯外运，这是澳洲七家在建项目中投产的第一家。

昆士兰柯蒂斯年产740万吨的项目从去年年底才开始出货，因此2014年主要的新增供应是艾克森在巴布亚新几内亚的项目。

如果这年产690万吨的新项目就可以令亚洲LNG价格大幅下滑，那么不难想象到2018年以前仅澳洲一年再增加620万吨供应，将是何等一翻景象。

**新增产能目前远高于需求**

美国目前还有4,850万吨产能正在建设中，到2018年以前也将投产。

此外，俄罗斯还有三个LNG项目在建设之中，总产能4,100万吨，2018-19年之前也将建成投产。

这些都是已经确定的新增产能，美国、加拿大和东非甚至还有更多项目最终可能获得批准。

即便这些计划中的项目没有获批，LNG市场恐怕也难以消化已经在建的这些新增产能，这一点似乎毋庸置疑。

LNG市场就是从这里开始和铁矿石及煤炭市场有相似之处。

在2008年经济衰退后，全球各地推出刺激措施的那段时期，矿商受到高价格及强劲需求成长的鼓舞，铁矿石和煤炭都出现过相当快速的供应成长。

随着中国推动工业化及城镇化，矿商也深信中国需求将持续强劲上升数十年的预测。

虽然中国的工业化及城镇化仍在进行，但最近几年铁矿石及煤炭价格却已崩跌，因为新增产能的规模之大，连最大胆的需求预测也远远赶不上。

而随着中国经济成长减速，同时企图将成长模式重心由重工业转向消费支出及服务业，就连几年前算是市场主流共识的铁矿石及煤炭需求预测，事实也证明仍然太过乐观了。

LNG的不同之处在于，以更长远来看，LNG的需求前景较为强劲。

不同于铁矿石及煤炭，中国当局计划提高天然气的使用量，减少使用煤炭；由于铁矿石制成钢铁需要用到煤炭，因此减少用煤，连带也会减少使用铁矿石。

中国去年LNG进口量成长10.3%，达到1,985万吨，低于部份人士的预测，但仍算是相当强劲。

不过未来几年预料将大幅成长，一些人预测，到2029年时，中国每年将消耗超过6,000万吨LNG。

中国计划到2020年时天然气使用量将成长一倍到4,000亿立方米，虽然一部分将由俄罗斯输气管路及中国国内天然气增产支应，但大部分将是由LNG供应。

中国的气化LNG产能有3,710万吨，并且计划再扩大约4,500万吨，因此中国将有能力进口更多LNG。

但是否真会如此，很大程度要看价格而定，也因此，如果LNG成本下跌是结构性且持续性的，它将为刺激需求提供一臂之力。(完)

(译文审校 王洋/李春喜/艾茂林)

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