《RUSSELL专栏》新增LNG供应更有可能涌向欧洲 而非中国

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透郎塞斯顿10月28日 - 新增液化天然气(LNG)供应将席卷已然供应充裕的市场，这是广为人知的情况，但市场所不太了解的是，这些新增船货将如何被分配消化。

普遍的推测是中国将吸收LNG的巨量供给，因国内能源需求上升，并且中国需要减少使用煤炭这种污染环境的能源。

但中国经济增长放缓让上述观点受到挑战，有证据显示天然气未能如预期那样轻松进入中国能源市场，主要是因为对工业、消费者和电厂而言，天然气仍是成本较高的选项。

在今年1-9月期间，中国LNG进口量较上年同期下降3.8%至1,413万吨，不过管道输送的天然气进口量则增加8%至1,813万吨。

当前全球LNG供应量约为3亿吨，未来数年有可能进一步增加1.7亿吨，而中国或将减少对管道运输天然气的进口，特别是如果LNG价格像许多分析师预期的那样大幅下滑。

但即便假定中国的LNG购买量非常明显增加，到2020年仍可能出现供应过剩，这要么需要找到买家，要么就得闲置产能。不过由于必需要维持生产以收回投资建设LNG项目的巨大资金，闲置产能的可能性相对较小。

到2020年，澳洲约新增6,600万吨LNG，美国料新增6,100万吨，市场如何能消化得了？

当考虑到与长期供应合同相对的现货船货方面，咨询公司Energy Aspects天然气和煤炭研究主管Trevor Sikorski的观点值得关注。

Sikorski本月稍早在巴塞罗那国际煤炭大会(Coaltrans)上表示，澳洲将实际控制向亚洲的现货LNG供应，这要归功于其成本优势及更近的地缘关系。

他表示，这将迫使目前全球最大的LNG生产国--卡塔尔将现货船货发往欧洲。也意味着美国新的LNG生产商不太可能向亚洲出售现货LNG。

Sikorski认为，实际上，欧洲俨然成为过剩LNG的清理中心，因为该地区拥有再气化以及煤气化能力。

**HENRY HUB价格成为全球指标**

这类事件究其根本来说存在这样的看法：美国Henry Hub的价格将成为事实上的全球天然气指标，因为美国生产商实际上是全球天然气供应的决定因素。

这意味着欧洲天然气价格将包括：Henry Hub价格、液化成本以及每百万英热单位(mmBtu)50美分的跨大西洋运费。亚洲LNG价格将为美国基准价加液化成本再加2美元/mmBtu。

Sikorski相信，在这样的情况下，市场将能够消化所有即将到来的LNG供应，只消把它们运到最有能力与煤炭竞争的地方去即可。

本周Henry Hub期货价格三年来首次跌破2美元/mmBtu，暗示现货亚洲LNG价格难以升逾7.10美元的当前水准。

计算依据是：在美国的液化成本至少是3美元/mmBtu，Henry Hub的价格为2美元，还有2美元的运费。这样算来美国LNG价格总计为7美元，在亚洲市场还是有竞争力的。

当然，还有一些因素需要考虑，比如管道天然气供应商会如何应对这波LNG热潮的到来。

俄罗斯既是目前欧洲主要的天然气供应方，也是中国未来几年的重要供应来源；具体情形如何在很大程度上将取决于，该国是会限产提价，还是仿照近期沙特阿拉伯的作法，无论价格走势如何只管尽量增产，以维持市场份额。

虽然基本上所有人都赞同，LNG价格将会下跌，而且全球三大主要消费地区的价格将趋同，但其过程可能跌宕起伏。

为了让澳洲LNG主导亚洲的现货供应，该国生产商将不得不大幅降价，以期将卡塔尔和美国船货挤出市场。

反过来，美国新上马的项目也可能尝试向亚洲和欧洲展开销售。这意味着即便Henry Hub价格只是出现小幅波动，也可能令套利窗口短暂开启。

LNG交易可能更加震荡，从而激发对更好的对冲产品的需求，诸如新的新加坡交易所LNG价格指数。该指数是建立互换与期货合约的基础。

日本等LNG买家也可能在商谈与油价挂钩的长期合同时更加咄咄逼人，而且现货LNG价格下跌可能令买家不惜支付罚款也要违约。

有一点是肯定的，那就是LNG合约曾经价格稳定、期限较长且利润丰厚，吸引大型石油公司涉足昂贵的天然气项目，但现在这样的好日子已经不复存在。(完)