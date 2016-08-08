《RUSSELL专栏》LNG生产商的困境：接受还是对抗市场新趋势？

2013年7月1日，马耳他离岸LNG再气化码头，浮式再气化装备FSRU Toscana被拖进瓦莱塔的格兰德港（Grand Harbour）。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月8日 - 全球液化天然气(LNG)生产商们正面临着一个抉择，他们从未预料到会遇到这种情况，或者说也不想经历这一切，但他们的反应却可能影响到整个行业的未来。

摆在面临的难题是，如何对买家的集体行动做出反应。LNG买家实际上已经放弃了过去50年来支撑这个产业发展的定价模式。

越来越多的大买家，尤其是在亚洲，选择停用与油价挂钩、且附加限制性目的地条款的长期合约。

日本、印度和中国等国的买家已经意识到，全球石油公司大举投资LNG项目，新建的工厂产能比未来几年最乐观的需求预估还要高。

买家不仅将此视为降低供给成本的一次历史性机会，还视为是为市场引入弹性的机会。目前市场大体上很僵化，且为LNG生产商所主导。

彭博新闻7月14日援引不具名消息人士报导称，全球最大的LNG进口国日本，正在调查LNG合同中的目的地条款是否妨碍竞争。

彭博的此项报导称，此次由日本公正交易委员会领衔的调查或在年底前结束。

如果日本政府真的采取措施结束目的地条款，那么日本的公用事业公司可借此摆脱过剩的船货，因为许多公司都可能买入了过多的LNG，尤其是考虑到火力电厂的再度崛起，以及日本可能重启核反应堆。

亚洲第四大LNG进口国印度已经采取措施重新议定LNG合同。路透7月25日援引知情人士报导，印度的主要LNG进口商GAIL India (GAIL.NS)已经推迟了与俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)签署的、原定在2018-19财年开始的20年LNG采购合同，并将重新议定合同。

印度也已与卡塔尔的RasGas就一项长期供应协议进行重新谈判，几乎砍去了一半价格；行业消息人士称，印度最大LNG进口商Petronet (PLNG.NS)也在寻求与埃克森美孚(ExxonMobil)(XOM.N)重议一项高价进口协议，以便从澳洲Gorgon项目获得供应。Gorgon项目由雪佛龙运营，埃克森美孚持有该项目25%的股权。

亚洲第三大LNG进口国--中国的买家也在寻求重谈合约，以压低价格并提高灵活性。

**“三位一体”的瓦解**

目前的情况是，不断积聚的动能势必要瓦解德勤油气总监Geoffrey Cann所称的，LNG行业的“三位一体”：即合约是长期的、与原油价格挂钩并防止买家转售。

所以问题就成了雪佛龙(CVX.N)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)等公司对这一情势变化作何反应，以及如何保护其数百亿美元的投资，这些投资包括澳洲的八个新项目、美国的五个项目以及全球其它诸多项目。

截至目前，这些公司在很大程度上一直注重于新厂的成功建设和运行。

在澳洲的八个新LNG项目受到长期合约的支持，因此即使亚洲现货LNGLNG-AS在截至8月5日的当周，价格较2014年2月高位崩跌约72%至每百万英热单位(mmBtu)5.80美元，项目开发商在投资回报方面仍有一定的宽慰。

但这些合约如今面临威胁，不只是买方的动作频频，也面临美国LNG出口的威胁。

这些公司要么抗拒改变并试图保持现有的定价系统，要么可能拥抱改变，并另辟蹊踁来为短中期价格可能下滑做出补偿。

尽管生产商无疑地会想要试着维持其有利可图的合约，但其他大宗商品过往的情况将表明此举大都是徒劳无功的，而且很可能会弄巧成拙。

反之，他们应该专心致力于尽快扩大LNG市场，才能吸纳目前过剩的供应。

由于当前的价格太低，没有理由先行付出庞大的成本，新的LNG项目益发难以取得最终的投资审批，因此问题早晚还是回到生产商身上。

而现在他们必须要承受低价的冲击，这主要是因为近几年整体行业处于过度投资状态。

这就是企业要为同时在澳洲打造八个项目付出的代价，如此多项目只会推升成本并加剧LNG隐现的过剩局面。

但如果该行业未来几年能够承受得住低价，同时又能提升新用户的需求，那么目前进行灵活性操作将会有丰厚回报。

假定需求增长速度最终会超过有效供应增速，随着现货市场的收紧，生产商将会从价格大幅上涨中获益。

在当前价格低迷期，长期合约价格跌幅没有现货价格深。同理上涨周期回归时，其涨幅也会不及现货价格。

企业高管、尤其是上市能源巨头的高管面临的问题在于，他们很少有足够的时间来实施战略调整，尤其是在牺牲短期获利的情况下。

但如果LNG生产商能够投资开发中的新市场以及交易中心和储存设施，长期而言他们有望受益于一个更具流动性和更成熟的市场。(完)