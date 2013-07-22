《Kaletsky专栏》标普股指创出里程碑式表现 股市长线多头行情可期

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Mike Segar

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 隋芬

路透7月18日 - 从2009年初黯淡光景中起步的全球股市上涨行情，在本周跨过了一个历史性的里程碑。

当美股标准普尔500股指周一收在1,682.5点时，不仅仅代表了一个新的最高收盘纪录，以及从美联储主席伯南克5月末“收缩”言论后大跌走势中的完全反弹。

更重要的是，这个收盘新高也代表着，它首次比2000年3月达到的上一波大牛市行情的顶点涨了超过10%。

这为什么重要？

因为标普股指大幅突破了限制其走势多年的交易区间，这从历史上看是稀有事件。

实际上，在过去100年来，股市比上一轮长期顶点上涨10%的情况只有过三次（我把长期顶点定义为至少五年内不曾突破的顶点），分别是在1925年7月、1954年12月和1980年10月。

这几次重大突破，每次都确认了结构性牛市行情，之后长线股市投资者都收获了很大的涨幅：从1925年到1929年涨了189%，从1954年到1973年涨了245%，从1981年到2000年则涨了十倍还多。

当然，历史走势未必就能预示未来，三次突破不足以在统计上推出一个可靠的结论。不过，美股本周的惊人表现从几个方面显示出重要意义。

标普500股指是最重要的股指，往往能为全球其他股市确定方向。历史经验表明，像本周这样的重大突破，与那些无足轻重的创新高走势大为不同，后者常见得多，而且往往给出错误讯号。

长期纪录被突破2%或3%的情况很多见，好几次股市在这种走势之后非但没有续涨，反而大跌。最近的例子是2007年，当时标普500股指创下新高，比2000年的纪录高位仅高出2.5%，但之后在雷曼兄弟危机期间重挫。相比之下，10%或以上的重大突破后则往往是亮丽的上涨行情。

如果不是有一些基本层面上的解释，这一历史本身可能并不值得评述，因为仅凭三次事件难以建立起“模式”。

此前三次突破分别发生在1925年、1954年和1980年，间隔时间差不多都是30年，而现在距离上次是33年。因此就时间间隔来看，可能有一波新的结构性牛市即将出现。

更为重要的是，牛市与熊市行情的交替与政治和经济的历史性剧变相关。

20世纪的三个长期熊市分别与第一次世界大战和俄罗斯革命、大萧条和第二次世界大战、大通胀和1970年代能源危机相关。而向牛市过度则发生在上述危机消退期，尽管当时鲜有人认识到这一点。

1954年，人们还在普遍忧心会重返战前萧条，甚至共产主义赢得冷战。1980年，几乎没有人预见到里根和沃尔克能够平抑通胀以及石油危机能出现逆转。不过华尔街投资者嗅觉敏锐，远在这些好消息得到确认前，股价就开始屡创新高。今天也会出现类似的情况吗？

事后我们知道，2008年金融危机以及随后发生的大衰退的根源可以追溯到上一个十年的开始，当时美国及欧洲普通劳工的收入不再成长，只能通过不顾后果地扩张信用和举债来维持生活水平。因此，把从2000年开始的这整段时期视为是长期结构性恶化及经济失败，似乎很有道理。

传统智慧告诉我们，这个惨澹的时期还远未结束，而且经济成长的结构性障碍仍然像过去一样顽固：人口结构恶化、生产率减弱、政府赤字、家庭债务无以为继、全球失衡等等。

不过，有迹象显示这些结构性障碍正逐渐缩小，特别是在美国。

由于实施移民改革，人口结构正在好转。而制造业与电脑科技整合则为生产率带来突破。家庭资产负债表也已增强。另外，尽管其仍有控制健保成本的长期挑战，美国政府赤字问题已获解决，。

全球经济失衡现象大致消除。根据国际货币基金组织(IMF)预估，美国经常帐赤字从相当于国内生产总值(GDP)的6.0%降至2.9%。中国的盈余将从10%降至2.6%，日本的盈余将几乎消失殆尽。

但这些都无法代表美国已解决所有自身问题，或者全球经济未来一片光明。即使美国经济复苏持续增强，新危机也可能在中国和欧洲酝酿开来。不过这个世界本来就既危险又难以预料，所以才老是有人说“多头市场必须爬过一道又一道的忧虑之墙”。如今这句名言就要再次成真。(完)

(编译 隋芬/石冠兰/李婷仪 审校 张涛)

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