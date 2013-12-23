《Maguire专栏》美国小麦市场价格疲态恐持续

图为美国伊利诺伊州收获季节的麦田。 REUTERS/Jim Young

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥12月20日 - 芝加哥2014年3月小麦期货今年开局在每蒲式耳8美元上方，但收官恐难守住6美元。

夏末时进口商需求升温迹象遍布全球，令小麦价格在秋初短暂维持升势，但由于美国作物大丰收加之南美大量种植，2013/14年度全球谷物供应或升至纪录水准，随着年底临近，这再度打压小麦价格。

其他作物带来的供应竞争力加剧，加之美国冬小麦供应实际有可能远超过当前预期水准，这些因素或许至少在短期内限制小麦价格，并可能在新年伊始推动小麦价格进一步挫低。

**供应由缺转盛**

过去一年左右，推动小麦市场下跌的主要因素是，继2012年旱灾影响全球谷物供应之后，2013年的供应强劲反弹至纪录水准。

2013/14年度美国谷物总产量(玉米、小麦、高粱和稻米)较2012/13年度跳增逾8,000万公吨，或涨逾23%。

同期谷物库存也大幅增加，从约4,200万吨扩增50%，逼近6,300万吨。

供应增加当然不利谷物价格，玉米价格从2012年7月中的高位跌约45%。小麦价格同期跌幅也在30%左右，因消费者和投机客等买兴降温，任由新的供应继续压低价格。

全球来看，谷物供应过去一年左右攀升，但增幅不及美国(2013/14年度玉米、精米、高粱和小麦全球累计产量和库存均较上一年度增加约8%)。

以美国为中心的谷物供应充斥，是最近打压小麦价格的主要因素，也是中短期小麦价格上行的关键阻力。

更确切地说，美国最近供应大量玉米，短期压制小麦价格，因为未来数月在饲料配制中玉米料取代小麦，可能令国内小麦库存进一步增加。

**拥挤的战场**

饱和的小麦出口市场，无助于减轻美国过剩的供应。欧盟、黑海地区、澳洲、和加拿大等出口国在大丰收后，2014年都料采取行动保护或掠取全球市场份额。

加拿大、法国等地的港口及谷物加工设施拥塞，最近推高那些地区的小麦出口价格，让美国出口商有机会乘隙而入，填补因之造成的供应空白。

但近几周来美国有限的出口业务显示，消费者并不太急于争取新的供应，且可能宁愿等待其偏好产地物流积压的情况缓和，而非急寻其他供应。

起码，在其他地区出口价格上升之际，对美国供应的需求步调仍相当迟滞，显示出纵然面对出货推迟，消费者对价格仍然敏感，并预期美国供应商为成功获得交易，将提供吸引人的销售条款。

不过，相对于法国等地，美国小麦出口价格趋软的趋势确实显示，谷物加工业者和出口商正力图挖掘额外的需求。但由于加拿大饲用小麦交易价格较美国墨西哥湾出口的美国软红小麦每吨折价逾30-40美元，很明显，美国出口商尚未到不得不大幅砍价以出口谷物的地步。

美国、法国和加拿大小麦价格比较图表，请点选：

(link.reuters.com/tew55v)。

**种植面积广大**

美国出口商或将先等待更好地掌握美国冬小麦新作规模时，再进一步下调小麦售价。美国中西部南边及美国大平原区近来进入休眠期，作物质量大致良好，种植面积广袤。

的确，美国冬小麦种植面积2013年达到四年高点，以2009-10年以来质量整体最高比率进入冬季休眠期。

此外，堪萨斯中部等重要地区的天气条件在关键的成长初期近乎理想，9月和10月时高于常态的降雨使土壤湿度上升，在生长季节之初提供了有利提高作物单产的湿度条件。

同样地，科罗拉多、奥克拉荷马和德克萨斯等州的状况也有益于作物，这暗示如果生长季剩下时间天气正常，那么美国整体冬小麦无论是产量规模还是质量，都可望超出目前的预测。

堪萨斯州土壤湿度相关图表，请点选：

(link.reuters.com/rew55v)。

**未来操作应小心**

尽管过去几周小麦价格持续下跌最明确地显示了市场的空头人气，但近期空头期权买盘增加再次暗示许多交易商预期，未来几周小麦价格将进一步下跌。

仅12月一个月内，行权价在每蒲式耳6美元的2014年3月CBOT小麦卖权的未平仓合约就增加了逾30%，显示越来越多的交易商预计3月小麦期货价格明年初将远低于6美元。

CBOT-3月小麦期货自2012年初以来从未跌破过6美元，目前大量押注预计2014年小麦价格将远低于6美元，明确提示未来几个月小麦市场将更加疲弱。

尽管从历史角度看小麦价格似乎已较疲弱，而法国等地的出口价格上涨可被解释为小麦可能获得支撑的一个迹象，但非常明确的是，越来越多的市场人士预计，未来小麦市场将经历更多价格下跌。(完)

(编译/审校 李爽/张若琪/于春红/艾茂林)

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