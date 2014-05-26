《MAGUIRE专栏》中国大豆压榨利润反弹或推升大豆进口

图为中国河北三河一家食用油公司车间内的一名工人。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥5月23日（撰稿 Gavin Maguire） - 中国大豆压榨利润在今年稍早有几周跌至负值，之后反弹至六个月高位，为南美大豆的争夺可能升温打下基础。

年初国内大豆压榨利润下降，导致中国大豆加工企业出现一波引人注目的违约潮，且推动中国3月大豆进口意外下降。当时正值巴西出口季，因此引发南美出口商的恐慌。直到交易商开始将中国取消的船货转运至美国，这种恐慌才有所缓解。美国压榨利润保持坚挺，因大豆库存紧张。

但随着巴西大豆继续以前所未见的速度向北输送，中国利润率的反弹可能加剧未来对南美大豆供应的争夺，尤其是如果国内所有主要消费地区的豆粕价格继续攀升，则更是如此。

**美国市场带来支撑**

中国压榨利润在2014年年初落入低谷，而当时南美大豆出口季刚刚开始，那些苦于为新作大豆找到买家的巴西出口商信心急剧恶化。3月初时中国大豆压榨利润降至一年最低水准。

利润下跌的主要因素是国内豆粕价格重挫至2012年以来最低水准，甚至在有大量生猪存栏的山东省等养殖业发达地区亦然。

而中国大豆加工商及其债权人之间广为所知的争端也进一步加剧了大豆市场的疲软趋势，因为争端令那些之前没有锁定销售的出口商有一种紧迫感，他们或许需要把出口目的地从中国转向其他地方。

结果证明，这些大豆供应很多都顺利由美国接收，美国豆粕需求强劲，加上大豆库存处于历史低档，都扶助推高了压榨利润。

美国仍是全球表现最为强劲的大豆市场之一，因畜产商扩充业务心态积极，设法饲养更多牲畜，并催肥牲畜。

在中国大豆压榨利润下滑之际，美国进口商愿意吸纳南美大豆的过剩供应，协助支撑了全球大豆价格，也推翻了大豆价格在接近美国播种季时全线下挫的预期。

事实上，7月大豆期货日前跳涨至历年以来最高的5月底水平，并有望很快触及每蒲式耳15.50美元--7月合约过去很少突破这个价位。

美国大豆市场的强韧表现，已开始在其它许多地区产生连锁反应，数个大豆生产区和消费区的大豆价格均走坚，其中中国的豆粕价格已自3月初低位稳步上扬，因国内猪肉价格跳涨。

这种坚挺的表现可能反过来加快中国的大豆消费，并提振中国贸易商的信心。这些贸易商不仅要满足当前消费需求，还要为未来的需求管理安排库存。

**不要过度看重库存上升**

2014年初中国及全球各地大豆市场信心受打压的另一个关键因素，就是存放在中国进口港的大豆库存普遍持续攀升。最大进口港大连的库存量自年初以来已将近翻倍。而在畜牧重镇的东部沿岸地区，重要港口福州的库存增加超过120%，最近甚至触及2011年以来最高水平。

中国主要港口大豆库存图表link.reuters.com/pyv59v

尽管如此，中国的消费需求仍然坚挺，过去五年当中，国内豆粕消费量每年平均逾350万公吨的速度攀升，而大豆需求增幅每年接近500万吨。

中国大豆压榨利润率与大豆进口量对照图表 link.reuters.com/ryv59v

中国豆油豆粕价格与大豆压榨利润对照图表 link.reuters.com/qyv59v

以这样的成长速度，看起来偏高的总库存其实可迅速去化，所以如果将总库存视为整个中国大豆可用数量的指标，可能会被误导。

此外，大豆库存管理者将会留意加工业及养猪业者终端客户利润率上升的迹象，可能会准备增加采购速度，以满足短期内使用需求，以及预期的未来需求。

如果全国性的采购速度出现这类调整，就有可能迅速提升进口需求，特别是当加工业者及其他终端客户因为利润率改善，而导致港口库存流出并下滑的话。

如此一来，北美进口商可能很快就得面临争夺南美大豆出口供应的竞争加剧。(完)

(编译：李爽/许娜/李婷仪 译文审校：张荻/蔡美珍)

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