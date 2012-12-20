《Maguire专栏》不要在意中国取消美国大豆出口订单所引发的不安情绪

资料图片：阿根廷Mato Grosso州的Sorriso市堆积如山的大豆。 REUTERS/Nacho Doce

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire/编译 许娜王翔琼

路透芝加哥12月18日 - 近日至少有30万吨销往中国的美国大豆出口订单被取消,在豆市掀起了一波恐慌性抛盘,豆价因而重挫每蒲式耳逾0.2美元.

但在中国和美国压榨利润改善的情况下,豆市的整体下跌空间应会受到遏制,如果未来几周南美重要种植区无法持续获得良好天气的支持,那么2013年初豆市或将迎来一轮上涨行情.

**中国压榨利润显露喜色**

虽然这些大豆出口订单被取消或许意味着近期至中期内中国消费者的大豆供应充裕,但大豆压榨利润改善却暗示了另外一番景象.

事实上,中国豆粕和大豆较美国豆粕和大豆溢价已然走阔,表明这些产品的需求依旧热络,而且供应有限.

此外,即使取消了今年稍早所定的一些订单,中国近几周还是在持续签订大豆买单,这也表明中国消费者仍在购买大豆.

因此,与其说近期出口订单取消的幕后推手是需求下降,倒不如说是价格因素.中国买家在大豆价格远高于目前水平的时候定下了一大批大豆买单,现在则希望通过重新商谈协议条款,抑或是干脆取消订单而以较低价格加以更换.

此类取消订单的做法可能遭到一些罚款和收费,但鉴于事实上大豆价格目前较三个月前的水准下跌逾15%,中国进口交易商明显感到现价偏低能够抵消收费带来的损失.

**美国压榨活动亦高涨**

尽管中国进口商似乎预期大豆价格在中短期内仍会处于守势,但最近美国大豆加工步伐表现强劲,说明大豆供应有竞争.

确实,据全美油籽加工商协会(NOPA)公布,11月美国大豆压榨量创近三年最高位,因受豆粕和油价走强激励,利润率仍具有吸引力.该协会追踪全美逾90%的压榨活动.

欲浏览NOPA压榨数据相关图表,请点击:

(link.reuters.com/gej74t)

这意味着随着大豆价格从稍早高位回落,中美这两个全球最大的大豆消费国近期的加工需求双双上升.所以即便在中国进一步取消船货的情况下,未来的大豆价格还是会受到支撑.

此外,随着阿根廷、巴西和南美其他地区的大豆进入至关重要的生长期,全球关注点转向这些地方的大豆生长条件,因此哪怕只有一丝迹象暗示天气威胁到作物成长,全球大豆价格仍可能由此获得支撑.

最新预测显示,未来数周大部分地区的作物成长条件普遍不会受到威胁,但人们仍担心,作物如何能抵御得住巴西南部持续上演的干燥天气,该地区占全国约20%的作物出芽.如果预测的降雨没有在未来数日如期而至,该地区可能需要下调供应预估,这将进一步激励投资者未来几周在大豆市场中逢低承接.

因此,虽然最近一波取消美国船货的行为令大豆交易商近来数日惴惴不安,但大豆价格不太可能持续崩盘,因为中美两国的商业买家均准备吸收供应,并且南美主要种植区的大豆生长期仍还有几周的时间才会结束.(完)

(译文审校 王洋/艾茂林)

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