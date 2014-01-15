《MAGUIRE专栏》玉米商业库存犹如泰山压顶 多头还需格外谨慎

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 许娜/王翔琼/张若琪

路透芝加哥1月14日 -玉米市场一年多来普遍低迷，仅2013年一年便暴跌约40%，但现在多头脸上终于可以重见笑颜，美国农业部(USDA)最新报告显示需求升温，整体供给也低于大多数分析师的预期。

最新的需求数据向好可能会在玉米市场引发一波投机性空头回补，不过多头们不要忘了，目前商业谷物买家手中的玉米库存为历年同期最高，这让他们不用很快被迫追高。

**焦点转移**

对玉米市场来说，USDA的1月报告通常是全年影响最大的报告之一，因为上年作物产量评估的最终数据出炉后，市场目光将从供应面转向需求面。从夏中开始，市场注意力几乎全放在了评估生长季期间美国作物的种植面积和生长情况上。但一旦1月报告公布了作物产量的最终数据，交易商们就不得不把更多的目光投到需求面上，直到新生长季到来。

1月报告公布后，玉米市场人气可谓风云突变，报告显示整体产量低于预期，而消费情况好于预期。事实上，从百分比来看，USDA报告公布后玉米价格创下2007年以来最大涨幅，这显然让许多市场人士措手不及。

欲浏览USDA 1月报告公布后玉米价格日变动图表，请点击：(link.reuters.com/fuf95v)

不过尘埃落定后，随着交易商消化了报告的影响，有一点变得愈发清晰：虽然最新需求数据可能阻止玉米价格大跌，但最新库存数据或许足以遏制价格在近期内进一步上涨。

**建立库存**

美国农业部除了给出作物产量预估终值外，还要公布截至12月1日农户和商业实体持有的最新作物库存。

其中追踪最为密切的数据是农场库存总量，因有坊间证据显示，农户意图把去年夏季产出的大部分作物储存起来，以期未来数月价格能够上涨。

的确，农场库存总量较上年同期增加接近40%或18亿蒲式耳，至63.8亿蒲式耳，证实农户确实把更多作物存起来了。

但经过细致观察，库存数据中商业实体持有的非农场库存具有更大意义。截至12月1日，这部分库存实际已触及略高于40亿蒲式耳的纪录最高位。总量较2003年水准高出50%，表明玉米终端用户力推建立并维持充沛的谷物储备。(相反，农场玉米库存较10年前仅增加21%。)

浏览12月1日止农场和非农场库存相关图表，请点击：(link.reuters.com/cuf95v)

美国商业库存遍地增加，达科他、俄亥俄、印第安纳和内布拉斯加州的非农场玉米库存触及纪录高位，伊利诺斯州和其他地区的库存也有所增加。

浏览美国各州玉米库存相关图表，请点击：(link.reuters.com/buf95v)

**限制基价上涨？**

商业玉米库存增加是在最近玉米价格明显走软期间发生，因此反映出终端用户群作了一些精明的交易。

库存囤积也有助说明，商业买家支付的基差水准为什么高于2013年最后几个月的一般水准，即便是国内需求数据时好时坏。

但充裕的商业库存总量也是预计后续基差涨幅有限的一个原因，尤其若是统售价格仍然稳定，或持续推高。

既然商业终端用户已囤积了逾40亿蒲式耳的现有储备，当价格水平或市场景气大幅向上，其中许多库存持有者应有余裕暂时退出玉米市场。

如此，商业买兴减退可能打压价格的进一步涨势动能，在2014年美国作物种植季前或将抑制玉米价格，即使目前普遍预期价格将不致于进一步下挫。

未来几周大型投机客可能继续回补空仓，对期货价格产生零星的力道，尤其若那些交易商预期玉米的总体需求在2014年将积蓄更多动能，因而设法降低其接近纪录高位的净空仓的话。

但由于商业交易商握有近纪录高位的玉米库存，他们近期内大可一旁观战，不理会价格的大幅涨幅，因此期货价格纵使再涨，现货市场也未必走强，而现货市场仍是整体玉米市场的首要风向标。

因此，美国农业部最新报告虽然或能终结已持续一年多的玉米价格空头阶段，但相对偏高的商业库存却表明，我们可能尚未转变到完全成熟的多头市场。(完)

(编译 许娜/王翔琼/张若琪 审校 高琦/艾茂林/李爽)

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