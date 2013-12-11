《Maguire专栏》大型玉米投机客终于开始回补空头 但并不急于做多

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maquire 编译 李婷仪/隋芬

路透芝加哥12月10日 -大型投机交易商终于开始解除其在玉米市场的庞大空仓，上周其净空仓部位减少超过1.6万口，降至9月以来最低水平。

不过上周非商业性空仓仍将近是同期平均值的近四倍--而多头部位却为2008年以来最小--显然投资者短期内并不急于再度做多玉米。

**2014年将有大转折?**

今年仅仅剩下15个交易日就要结束，我们应该可以很笃定地认为，非商业交易员将在玉米期货和期权市场以净空仓结束今年的交易，为2008年以来首次；同样，这也可能是他们从2009年以后第一次以偏空立场迎接新年。

不过以非商业性净持仓来做评判，只能略知一二，无法揭露空方投机客在今年最后时日的实际偏空程度。

要想更全面地了解投机客对玉米市场有多么悲观，追踪期货和选择权市场的非商业性空仓变化就显得非常重要，自今年年初以来，空仓规模已经增加超过200%。非商业空仓现在超过38万口合约(超过19亿蒲式耳)，是历年同期最高；而就在最近，甫于11月初时逼近45万口的历史新高。

此前所及的历年同期高位是2011年创下的略少于16万口，当时尽管美国玉米饱受生长条件欠佳的打击，全球玉米产量仍增加超过5,000万公吨。

今年，由于预期美国及全球玉米丰产料将双双创纪录，加上全球玉米库存或将达到2000/01年度以来最高水平，这使得投机客更加大胆做空了。

玉米非商业性仓位图表：link.reuters.com/ryp35v

玉米价格和大型投机客仓位对比图表：link.reuters.com/typ35v

**玉米面对的竞争**

玉米投机客也寄望于，其他替代作物产出的增加会在中短期内削弱玉米的价格潜力。

像小麦、稻米、大麦和高粱等其他作物的产量，预计在2013/14年会达到历史高点，因此来年的谷物供应将多到让消费者不知如何应对。

最起码，如果玉米价格从目前水平上涨很多，其他谷物供应的增加应该会削弱对玉米的需求。

实际上，2014年所有类型谷物供应可能达到的过剩程度，可能会让谷物投机客在可预见的未来偏向于玉米市场的看空一方。

但要想把期货账户当前的账面利润变成实实在在的利润，交易员就必须结清在玉米期货市场现有的部分或全部空仓。

这种获利了结可能正是11月初以来非商业空仓减少近20%的主要推动因素，而且在本交易年度的最后两周还可能导致空仓进一步降低。

但鉴于进入2014年之际预测的供应过剩程度，交易员不太可能急于完全改变在玉米市场的立场，他们可能会愿意以握有大量玉米空仓的状态开始2014年。(完)

(译文审校 李爽/石冠兰)

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