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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 17:34 BJT

《Maguire专栏》大豆多头行情或将生变

巴西物流基础设施尤其难以负担起如此大规模的作物流动，船舶在该地区港口的等候时间现在也处于纪录高位。

即使这样，作物最终还是会被运出去，会到达消费者手中，因此南美出口商成为全球出口市场的唯一玩家，轻松满足海外部分或全部需求，只是时间问题。

北美方面的问题在于，时间或许正好赶上今年美国播种创纪录面积的大豆，甚至更高，因为今年玉米播种开局缓慢，为今春稍晚播种更多大豆铺平道路。

南美大豆产量甚至会更高以及美国大豆可能创纪录高位，都给大豆远月合约的价格带来沉重压力，亦削弱了支撑美国现货价格的看涨人气，即便国内供应短缺迫使大型消费者在全国维持较高买价。

现货市场何时才会追随远期市场的疲弱走势仍是个巨大的问号，对大型加工商来说，这或许是过去几年成败与否的关键。

但考虑到即将涌入市场的南美大豆规模，而且随着加工商在越来越远的地区寻找大豆，不排除美国将进口大量大豆，因此美国现货市场走跌或许已经进入倒计时。(完) (译文审校 高琦/艾茂林)
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