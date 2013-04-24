《Maguire专栏》大豆多头行情或将生变

巴西物流基础设施尤其难以负担起如此大规模的作物流动，船舶在该地区港口的等候时间现在也处于纪录高位。

即使这样，作物最终还是会被运出去，会到达消费者手中，因此南美出口商成为全球出口市场的唯一玩家，轻松满足海外部分或全部需求，只是时间问题。

北美方面的问题在于，时间或许正好赶上今年美国播种创纪录面积的大豆，甚至更高，因为今年玉米播种开局缓慢，为今春稍晚播种更多大豆铺平道路。

南美大豆产量甚至会更高以及美国大豆可能创纪录高位，都给大豆远月合约的价格带来沉重压力，亦削弱了支撑美国现货价格的看涨人气，即便国内供应短缺迫使大型消费者在全国维持较高买价。

现货市场何时才会追随远期市场的疲弱走势仍是个巨大的问号，对大型加工商来说，这或许是过去几年成败与否的关键。