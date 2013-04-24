《Maguire专栏》大豆多头行情或将生变

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
巴西物流基础设施尤其难以负担起如此大规模的作物流动，船舶在该地区港口的等候时间现在也处于纪录高位。
即使这样，作物最终还是会被运出去，会到达消费者手中，因此南美出口商成为全球出口市场的唯一玩家，轻松满足海外部分或全部需求，只是时间问题。
北美方面的问题在于，时间或许正好赶上今年美国播种创纪录面积的大豆，甚至更高，因为今年玉米播种开局缓慢，为今春稍晚播种更多大豆铺平道路。
南美大豆产量甚至会更高以及美国大豆可能创纪录高位，都给大豆远月合约的价格带来沉重压力，亦削弱了支撑美国现货价格的看涨人气，即便国内供应短缺迫使大型消费者在全国维持较高买价。
现货市场何时才会追随远期市场的疲弱走势仍是个巨大的问号，对大型加工商来说，这或许是过去几年成败与否的关键。
但考虑到即将涌入市场的南美大豆规模，而且随着加工商在越来越远的地区寻找大豆，不排除美国将进口大量大豆，因此美国现货市场走跌或许已经进入倒计时。(完) (译文审校 高琦/艾茂林)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
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