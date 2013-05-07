《Maguire专栏》美国大豆出口季或许尚未结束

这些举动释放出来好坏不一的信号，令大豆市场出现混乱和波动，不只影响到美国市场，还有阿根廷等海外市场，而中国可能从中得利。中国希望获得充足的供应，来满足国内日益上升的需求，并补充紧张的库存。

即便如此，从中国国内大豆价格水平可以明显看出，中国急需额外供应。山东省现货大豆价格在2013年多数时候都不改涨势，即便北美和南美全球指标大豆价格基本呈跌势。

实际上，由于阿根廷等大豆出产国出口报价稳步下滑，中国国内价格和中国交易商进口价格之差已经拓宽至去年夏季以来的最高水准，因此强烈刺激大豆进口，即便中国大豆进口交易商的举动会有截然不同的暗示。

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另外，从中国国内大豆消耗(过去10年上升逾120%)差不多直线上升可以看出，中国大豆需求没有减缓迹象，而且相对于大豆，中国更重视玉米和小麦产量的立场没有改变，这确保中国仍将高度依赖进口市场获得所需大豆供应。

此外，尽管中国近几年已采取措施建立主要食品和饲料原料的库存缓冲，但大豆库存近来仍明显呈下行趋势，且激发对食品价格上涨以及未来可能出现短缺的疑虑，而这差不多意味着未来数月进口需求依然强劲的趋势。

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中国持续迫切需要稳定的大豆供应，因此即使中国进口商最终可以从巴西和阿根廷获得大量供应，但中国买需也不太可能在美国市场消失很久。之前由于港口和公路出现前所未有的堵塞，货轮在巴西和阿根廷外海等待装运的情况持续数月。