《MAGUIRE专栏》欧盟玉米饲料比重增加，可能促使该地区出口更多小麦

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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事实上，欧盟下一年度玉米、大麦和燕麦等其它谷物总体产量，预计将创2008/09年度以来最大同比增幅，这让谷物消费者拥有多年来最大的选择余地。
如果消费者今年决定以其它谷物来代替小麦，欧盟小麦出口商可能会发现，只要他们给出的价格比其它地区便宜，他们的销量就能超过其之前的预期。
由于黑海等地区卖家的供应减少，消费者把目光从中东和非洲等地转向罗马尼亚、法国和德国的供应商，欧盟小麦出口商2014年料将表现抢眼。此外，物流时间过长的瓶颈放慢了加拿大小麦发货速度，这也有利于欧盟小麦出口商。
不过，如果欧盟饲养场未来几个月继续选择以玉米代替小麦，欧盟小麦出口商能够提供的小麦数量甚至可能高于当前预期。(完) (审校 艾茂林/侯向明/王洋)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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