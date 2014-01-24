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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 12:13 BJT

《MAGUIRE专栏》欧盟玉米饲料比重增加，可能促使该地区出口更多小麦

事实上，欧盟下一年度玉米、大麦和燕麦等其它谷物总体产量，预计将创2008/09年度以来最大同比增幅，这让谷物消费者拥有多年来最大的选择余地。

如果消费者今年决定以其它谷物来代替小麦，欧盟小麦出口商可能会发现，只要他们给出的价格比其它地区便宜，他们的销量就能超过其之前的预期。

由于黑海等地区卖家的供应减少，消费者把目光从中东和非洲等地转向罗马尼亚、法国和德国的供应商，欧盟小麦出口商2014年料将表现抢眼。此外，物流时间过长的瓶颈放慢了加拿大小麦发货速度，这也有利于欧盟小麦出口商。

不过，如果欧盟饲养场未来几个月继续选择以玉米代替小麦，欧盟小麦出口商能够提供的小麦数量甚至可能高于当前预期。(完) (审校 艾茂林/侯向明/王洋)
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