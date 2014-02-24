《MAGUIRE专栏》投机客玉米期货净仓位即将由空转多，值得关注

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
2014年迄今为止，净空仓减少的主要原因是空头回补，而不是多仓增加。进入今年以来，非商业性空仓减少了27%，同期多仓增加18%。
不过，当前多仓规模仍为去年6月来最大，从季节性角度来看，则为2010年以来同期的最低水准，因此，如果投资界找到令人信服的增持理由，那么多仓还有很大增长空间。
另一方面，虽然已经较2013年高点大幅下滑，但非商业性空仓仍位于每年这个时期的高位，比去年同期水准高出约47%。
鉴于今年玉米种植面积可能减少，以及国内外的潜在需求，若价格继续上升，或者出现对未来收成的威胁，那么持有空仓的投机交易商可能变得紧张不安。
这将为进一步空头回补铺平道路，而空头回补本身将促使价格进一步上升，令人更加关注投机客的情绪转变。与2013年的严重看空心态相比，目前投机客的看法更加中性。
这种非商业买盘的动能是否会促使净空仓转为净多仓，仍尚待分晓。而且这还可能取决于需求是否保持坚挺，以及新供应是否从去年高位有所下降。
但很明显的是，投机客对玉米价格未来走向有重大发言权，因此随着2014年作物种植季临近，值得密切关注投机客持仓情况。(完)
(译文审校 张涛/艾茂林)
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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