《Maguire专栏》不要在意中国取消美国大豆出口订单所引发的不安情绪

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
此类取消订单的做法可能遭到一些罚款和收费,但鉴于事实上大豆价格目前较三个月前的水准下跌逾15%,中国进口交易商明显感到现价偏低能够抵消收费带来的损失.
**美国压榨活动亦高涨**
尽管中国进口商似乎预期大豆价格在中短期内仍会处于守势,但最近美国大豆加工步伐表现强劲,说明大豆供应有竞争.
确实,据全美油籽加工商协会(NOPA)公布,11月美国大豆压榨量创近三年最高位,因受豆粕和油价走强激励,利润率仍具有吸引力.该协会追踪全美逾90%的压榨活动.
欲浏览NOPA压榨数据相关图表,请点击:
这意味着随着大豆价格从稍早高位回落,中美这两个全球最大的大豆消费国近期的加工需求双双上升.所以即便在中国进一步取消船货的情况下,未来的大豆价格还是会受到支撑.
此外,随着阿根廷、巴西和南美其他地区的大豆进入至关重要的生长期,全球关注点转向这些地方的大豆生长条件,因此哪怕只有一丝迹象暗示天气威胁到作物成长,全球大豆价格仍可能由此获得支撑.
最新预测显示,未来数周大部分地区的作物成长条件普遍不会受到威胁,但人们仍担心,作物如何能抵御得住巴西南部持续上演的干燥天气,该地区占全国约20%的作物出芽.如果预测的降雨没有在未来数日如期而至,该地区可能需要下调供应预估,这将进一步激励投资者未来几周在大豆市场中逢低承接.
因此,虽然最近一波取消美国船货的行为令大豆交易商近来数日惴惴不安,但大豆价格不太可能持续崩盘,因为中美两国的商业买家均准备吸收供应,并且南美主要种植区的大豆生长期仍还有几周的时间才会结束.(完) (译文审校 王洋/艾茂林)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)