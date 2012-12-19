《Maguire专栏》不要在意中国取消美国大豆出口订单所引发的不安情绪

此类取消订单的做法可能遭到一些罚款和收费,但鉴于事实上大豆价格目前较三个月前的水准下跌逾15%,中国进口交易商明显感到现价偏低能够抵消收费带来的损失.

**美国压榨活动亦高涨**

尽管中国进口商似乎预期大豆价格在中短期内仍会处于守势,但最近美国大豆加工步伐表现强劲,说明大豆供应有竞争.

确实,据全美油籽加工商协会(NOPA)公布,11月美国大豆压榨量创近三年最高位,因受豆粕和油价走强激励,利润率仍具有吸引力.该协会追踪全美逾90%的压榨活动.

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(link.reuters.com/gej74t)

这意味着随着大豆价格从稍早高位回落,中美这两个全球最大的大豆消费国近期的加工需求双双上升.所以即便在中国进一步取消船货的情况下,未来的大豆价格还是会受到支撑.

此外,随着阿根廷、巴西和南美其他地区的大豆进入至关重要的生长期,全球关注点转向这些地方的大豆生长条件,因此哪怕只有一丝迹象暗示天气威胁到作物成长,全球大豆价格仍可能由此获得支撑.

最新预测显示,未来数周大部分地区的作物成长条件普遍不会受到威胁,但人们仍担心,作物如何能抵御得住巴西南部持续上演的干燥天气,该地区占全国约20%的作物出芽.如果预测的降雨没有在未来数日如期而至,该地区可能需要下调供应预估,这将进一步激励投资者未来几周在大豆市场中逢低承接.